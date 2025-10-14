El Gobierno destinará 2,76 millones a entidades locales de Cádiz para reparar los daños provocados por la Dana de 2024

El Gobierno de España subvencionará con 2.765.831,90 euros las obras de reparación o restitución de las infraestructuras municipales de la provincia de Cádiz afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó incidencias en amplias zonas de la Península entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aprobó en febrero la convocatoria de estas subvenciones para la reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por la DANA. El Gobierno subvenciona con más de 14,6 millones de euros a entidades locales de Andalucía y las ayudas se articulan a través de las ocho diputaciones provinciales andaluzas.

Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la DANA que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades, además de en Andalucía, en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Cataluña y Aragón. En total, se distribuirán a estos territorios afectados 60.522.272,62 euros.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reducido los tiempos de tramitación a menos de la mitad: antes se tardaba 2 años en disponer de una resolución por catástrofes y ahora se tarda menos de un año.

Quedan excluidos de esta convocatoria el ámbito territorial de los 78 municipios del anexo del Real Decreto-ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA y para los que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinó 1.745 millones de euros a los ayuntamientos afectados.

Se benefician de las subvenciones aprobadas hoy 21 diputaciones provinciales, que han presentado 1.018 proyectos, para reparar las infraestructuras municipales y red viaria provincial afectadas.

Antecedentes

El BOE de 25 de febrero de 2025 publicó el extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, aprobando la convocatoria de estas subvenciones, previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, que declaraba 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears, Cataluña y Aragón.

Las entidades locales titulares de las infraestructuras municipales y red viaria provincial dañadas por la DANA presentaron 1.018 solicitudes de financiación (proyectos) y, una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno realizaron las comprobaciones legales, remitiendo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los proyectos que pueden recibir una subvención, que alcanzará como máximo el 50% de su importe.