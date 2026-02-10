El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal

El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por las borrascas de los últimos días, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

Aunque las fuentes no han precisado qué municipios recibirán esta consideración de zona catastrófica, las borrascas de las últimas semanas se han cebado especialmente con Andalucía y Extremadura, y en menor medida con Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Grazalema, zona especialmente afectada en Andalucía

En Andalucía, la zona más afectadas por la gran cantidad de lluvia caída estos días ha sido la Sierra de Cádiz, con muchos municipios del área afectados y con Grazalema como epicentro de las mayores consecuencias negativas. De hecho, el pueblo el completo se encuentra desalojado desde el pasado jueves 5 de febrero estimándose entonces en una semana aproximadamente el tiempo que los vecinos deberían estar fuera de sus casas. En el pueblo por el momento, trabajan científicos y técnicos para garantizar que el regreso se haga con seguridad.

La crecida de los ríos también ha tenido consecuencias en la campiña de Jerez, por el aumento del caudal del Guadalete, y también en la zona del Campo de Gibraltar, por problemas también de otros como el Horganganta y el Palmones.

En Extremadura se produjeron desalojos en Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz) por las fuertes lluvias, que provocaron la crecida del río Alagón y el Ardila.

España ha sufrido desde primeros de febrero la aparición de una serie de borrascas atlánticas que han dejado daños históricos, especialmente en el sur y oeste de la península, llegando a provocar el desalojo de miles de personas (alrededor de 11.000 evacuados en Andalucía) y el corte de más de 150 carreteras.

Un "regreso seguro" a Grazalema

El Ayuntamiento de Grazalema ha indicado que científicos y técnicos siguen trabajando en el pueblo para "garantizar una vuelta segura" y ha publicado una foto de científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la mañana de este martes, junto al alcalde, Carlos Javier García, inspeccionando una zona de la localidad. "Somos conscientes de que todos nuestros vecinos se preguntan por el momento de volver a Grazalema y queremos que sepáis que científicos y técnicos siguen trabajando en nuestro pueblo para garantizar una vuelta segura", ha publicado en sus redes sociales el Ayuntamiento en un mensaje para los vecinos, recogido por Europa Press. Además, recuerda que la ciencia y el conocimiento están "al servicio de la seguridad".

"Debe seguir el ánimo", alientan desde el Ayuntamiento a sus vecinos, que desde la tarde el pasado jueves fueron desalojados como medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

Una salida que de momento no tiene fecha de retorno, tal y como explicó el mismo día del desalojo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dijo que iba a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema pudieron volver a sus casas antes de "seis o siete días".

Para que esa vuelta se pueda producir, ya señaló Juanma Moreno que se iba a estar pidiendo a los especialistas y geólogos que hicieran las pruebas de la situación del terreno donde se asienta Grazalema, con un acuífero de 18 kilómetros cuadrados, y pidió "cruzar todos los dedos para que de una manera casi inmediata puedan volver". Según ha puesto de relieve este martes el propio Ayuntamiento, en eso están los técnicos.

No obstante, cabe recordar que tras la salida de manera abrupta de la tarde del jueves de la semana pasada, 191 vecinos pudieron volver al municipio en la mañana del domingo, coordinados y acompañados por la Guardia Civil, para acceder a sus casas a recoger enseres y animales domésticos que habían quedado atrás tras al desalojo.

¿Qué implica la declaración de zona catastrófica?

En caso de fenómenos naturales, los gobiernos autonómicos pueden solicitar y el central puede declarar como zona catastrófica los municipios en los que esos fenómenos naturales hayan provocado daños y pérdidas materiales o personales. El hecho de que el Gobierno estatal declare esta zona catastrófica implica que será esa misma institución la que se encargará de la reparación de los desperfectos y de ofrecer las ayudas necesarias a empresas y trabajadores como puede ser el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social.

Esta situación también favorece la concesión de ayudas, que no indemnizaciones, que se rigen por lo dispuesto fundamentalmente en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.

Una vez que la comunidad y ayuntamientos afectados puedan efectuar una valoración de los daños, los ciudadanos podrán empezar a solicitar las ayudas a través de modelos normalizados para caso concreto. Lo más normal, es que los propios ayuntamientos habiliten oficinas para facilitar la gestión y solicitud de estas ayudas y asesorar a los afectados.

Las ayudas pueden ser variadas, desde ayudas para daños personales, para paliar la destrucción o daños en viviendas o ayudas particulares para la reposición de enseres de primera necesidad. También puede haber ayudas a negocios afectados, producciones agrícolas o ganaderas o medidas laborales para casos en los que por ejemplo, los daños en comercios hayan causado la extinción de algún contratocausados directamente por los hechos.