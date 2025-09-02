La falta de cuotas para el cerco del Golfo de Cádiz hace inviable la continuidad de la flota, según Fenapa

La Federación Nacional de Pesca Artesanal, Fenapa, denuncia que la falta de cuotas para el cerco del Golfo de Cádiz hace inviable la continuidad de la flota, así como el mantenimiento de 600 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos. Por ello, ha dirigido un escrito a la Secretaría General de Pesca solicitando que, con carácter urgente, se adopten las medidas necesarias para impedir que se siga destruyendo empleo en el sector pesquero.

"La inviabilidad y la falta de rentabilidad de toda la flota del Golfo de Cádiz pone en serio riesgo la continuidad de las empresas armadoras, que dependen de las posibilidades de pesca autorizadas por los organismos competentes. Sin cuotas y reduciéndose cada vez más esas posibilidades para que los barcos puedan faenar con la garantía de una sostenibilidad económica, es difícil continuar. Sólo las autoridades competentes tienen la solución y pueden garantizar el mantenimiento de toda una tripulación con empleo estable", apunta Fenapa en un comunicado.

La federación lamenta la deficitaria situación que están atravesando los trabajadores y armadores que faenan en el Golfo de Cádiz debido a la mala campaña de 2025, "con una reducción de más de 3.000 toneladas respecto de 2024". A ello se suma que "durante los meses de julio y agosto, los precios en los mercados no han sido favorables. También hemos tenido malos tiempos en la mar durante este verano, lo que nos ha impedido trabajar con normalidad y regularidad", señala la entidad.

Fenapa asegura que los barcos de cerco del caladero del Golfo de Cádiz "necesitan más posibilidades" de pesca de la especie del boquerón; o bien que se active "el mecanismo de optimización de cuotas como en otros años y se permita pescar a los que estamos realmente en activo".

La entidad pide también que los repartos se realicen "en función de la realidad social y no como se viene haciendo hasta ahora".

Por último, el colectivo reclama que "las posibilidades de pesca den respuesta a la empleabilidad estable de las empresas armadoras que están suficientemente acreditadas en su actividad de forma ininterrumpida a lo largo de todo el año". "La situación está al límite y si se mantiene el contexto actual, las empresas armadoras no podrán mantener el empleo estable de años anteriores", concluye.

La federación, que ha mantenido reuniones con los armadores y trabajadores afectados, considera de vital importancia que desde la Secretaría General de Pesca se adopten las medidas oportunas para garantizar la continuidad de la actividad durante todo el año, "habida cuenta la situación laboral que en los últimos años se viene apreciando, pues la falta de cuotas está propiciando empleos precarios y un déficit en las empresas armadoras, que de continuar así no les quedará otra opción que amarrar los barcos a puerto y despedir a los trabajadores de forma masiva".

"Sin posibilidades de pesca no existe sostenibilidad económica. Tampoco se pueden garantizar los puestos de trabajo y, mucho menos, continuar sufragando los gastos de la Seguridad Social", rematan desde la la federación. "La pesca artesanal está muy dejada y abandonada por los poderes públicos. Ya es hora que estos realicen un pequeño esfuerzo para dotar a estas empresas de los medios indispensables para dar continuidad a su actividad profesional".