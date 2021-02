Cuatro fallecidos más por Covid en Chiclana

El número de fallecimientos en Chiclana por coronavirus ha aumentado en las últimas 24 horas, según los datos aportado en la jornada de hoy por la Consejería de Salud y Familias. En este sentido, los decesos por Covid-19 han subido tras varios días anclados en 32 muertos, ya que la cifra se sitúa ahora en 36 fallecidos.

Por contra, la tasa por cada 100.000 habitantes ha descendido gasta los 925,4 contagios, incidencia que alcanzaba ayer los 953,6 casos. No obstante, el municipio chiclanero se encuentra aún en el filo de la navaja en cuanto a su cercanía a los mil casos.

Esta última cifra supondría el cierre de la hostelería, ocio y comercios no esenciales. De este modo, la tasa que arroje Chiclana en las próximas 24 horas será clave, puesto que el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública mantiene mañana su reunión semanal y podría decretar la orden del cierre de la actividad no esencial en el supuesto de alcanzar los mil contagios. Si así fuera, dicha orden sería publicada en el Boletín Provincial de la Provincia (BOP) el viernes y esa misma noche a partir de las 00:00 horas entraría en vigor el cierre de la actividad no esencial al menos durante 14 días.

Por otro lado, Chiclana acumula 2.985 positivos desde el inicio de la pandemia, con 1.594 curados y 377 contagios en los últimos siete días.