La exposición panorámica de 'Cádiz 360º', de Cecilio Chaves, viaja a Gibraltar

'Cádiz 360º', la exposición panorámica de Cecilio Chaves que ofrece una vista envolvente de Cádiz desde su emblemática Torre Tavira ha viajado desde las dependencias del Rectorado de la Universidad de Cádiz, donde se exhibe permanentemente, hasta Fine Arts Gallery, en Gibraltar.

El espacio situado en Casemates Square acoge esta visión envolvente y poética de la ciudad integrada por 30 obras creadas en todos los formatos, recreando las cientos de azoteas gaditanas que lucen en el mismo recorrido que ofrece la singular Cámara Oscura de la Torre Tavira, desde las claras del día, las nueve de la mañana para ser exactos, hasta el anochecer. Y desde las primeras azoteas que coronan el caserío en torno al mercado de abastos gaditano, “con sus dos grandes torres miradores gemelas”, hasta llegar a la zona del imponente segundo puente y la Catedral, ya al caer la noche.

Un cautivador políptico que recoge todo tipo de azoteas, con sus antenas y sus tendidos, sus pretiles rojos y paredes blancas encaladas, envueltos en los cielos azules de tonos más blanquecinos de la mañana, pasando por la luz cenital del mediodía, hasta desplegar los rojizos y rosáceos del atardecer y anochecer. Un alarde de destreza y dominio técnico que se deshace en cientos de perspectivas desde donde observar Cádiz desde múltiples lugares reconocibles, momentos y con todos sus colores.

La exposición 'Cádiz 360º' se inauguró en el Castillo de Santa Catalina durante el verano de 2024 con motivo del 30 aniversario tanto del pintor como de la Torre Tavira; una muestra que luego pasó a las instalaciones del rectorado de la UCA en el Centro Cultural Reina Sofía cedidas por el autor para su exhibición permanente, y que ahora viaja a Gibraltar, en este afán "itinerante" que el autor proyectó para su creación.

La muestra podrá visitarse hasta es domingo, 19 de octubre, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 horas.