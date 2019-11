Un exposición muestra la diversidad afectiva en el deporte

Zahara de la Sierra es el primer municipio de la provincia de Cádiz en alojar la exposición ‘El armario deportivo abre sus puertas’, promovida por la Federación Andaluza Arco Iris y concebida para visibilizar la diversidad afectivo-sexual en el ámbito del deporte. El área de Igualdad de Diputación propiciará que esta muestra pueda recorrer diferentes poblaciones gaditanas, haciéndola coincidir con alguna cita deportiva. En el caso concreto de Zahara de la Sierra la exposición permanecerá, en el Salón Calle Alta, hasta el 15 de diciembre, justo cuando se disputará el Trail Las Palomas. A la inauguración de ‘El armario deportivo abre sus puertas’ asistieron la responsable del área de Igualdad de Diputación, Carmen Collado y el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, así como representantes de Arco Iris y de otras entidades promotoras. En los paneles que conforman la exposición se indica que más de 400 deportistas de élite “han salido del armario”. Es decir, han manifestado públicamente su homosexualidad para normalizarla socialmente porque “a veces lo que no se ve no existe y, si no existe, no se respetan sus derechos”. Se puede obtener una información detallada en https://expoelarmariodeportivo.blogspot.com/