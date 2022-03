Diputación propone en 'Históricas' una mirada igualitaria para contar la historia

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha inaugurado la exposición Históricas en el Palacio Provincial. Una muestra que ha descrito como “necesaria, ilustrada y ambiciosa” y que nace de un proyecto de la Fundación Puerta de América, cuyo presidente, Juan Antonio Manzano, también ha participado en este acto de apertura.

El Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz, de la que es responsable la diputada Carmen Collado, ha colaborado con la producción de esta iniciativa, para la que ha aportado 1.700 euros. Tras haber sido presentada previamente en la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar el pasado mes de octubre, la presencia de la exposición en el Palacio Provincial se enmarca en la programación de actos diseñada con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

A través de una decena de paneles de vinilo esta muestra tiene como objetivo principal valorar la actuación de una serie de mujeres españolas durante los siglos XVI y XVII, con lo que se intenta cambiar la visión del papel femenino en esa época. Irene García ha destacado la oportunidad que supone este proyecto para poner de relieve el papel de mujeres que, a pesar de destacar en los más diversos ámbitos, lo tuvieron doblemente difícil para ser reconocidas. En este contexto, ha dicho Irene García, “recordar estas circunstancias en exposiciones como estas no puede ser más acertado. La falta de visibilidad de la mujer es una constante en el transcurrir de los siglos y es precisamente ahora cuando se está produciendo un cambio que podemos calificar de histórico”.

Aun así, la presidenta se ha referido a la necesidad de seguir reivindicando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres desde las instituciones públicas “siempre que tengamos actos como este”. “Tenemos la responsabilidad de exigir justicia social, porque si no, no conseguiremos esa igualdad real”. García se ha dirigido a las representantes de los colectivos de mujeres que en la jornada de ayer mantuvieron una reunión del Consejo Provincial de Igualdad y que han estado presentes en el acto de inauguración. Les ha pedido que estén “más fuertes que nunca” en un escenario en el que “van por vosotras, porque sois molestas”. Esta apuesta pública y privada por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y contra la violencia de género sigue siendo imprescindible, como se demuestra con los más de 1.130 asesinatos machistas producidos en España desde que empezaron a contabilizarse los casos. “Si la historia se hubiera escrito de otra manera, dando el lugar que corresponde a las mujeres, no tendríamos ahora este machismo que sigue matando”, ha añadido.

En nombre de la Fundación Puerta de América, Juan Antonio Manzano ha sido el encargado de guiar a las presentes por esta muestra que ayuda a descubrir una serie de mujeres que destacaron con nombre propio en distintas esferas: artes, ciencias, política, comercio..., saldando así una deuda histórica con aquellas pioneras, y también con las generaciones actuales.

La propuesta, de marcado carácter pedagógico y con un formato que permite su exposición en múltiples espacios, irá rotando por toda la provincia.