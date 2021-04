Los exdiputados de Adelante denuncian que el PSOE no pide que no se cierre la planta de Airbus en Puerto Real

El temor ante el posible cierre de la factoría de Airbus en Puerto Real sigue latente tras darlo por hecho este pasado miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita a Cádiz. El exparlamentario andaluz de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz y miembro de Andalucía No Se Rinde, José Ignacio García, ha denunciado a través de sus redes sociales que el PSOE de Andalucía se ha olvidado de pedir explícitamente que no se clausure la fábrica puertorrealeña en una proposición no de ley que ha presentado en el Parlamento de Andalucía, alimentando así las sospechas que existen sobre que la empresa aeronáutica ya ha tomado una decisión sobre el futuro de la planta.

El @psoedeandalucia presenta una Proposición sobre Airbus para el próximo pleno del #ParlamentoAnd. En ningún sitio pone que NO se cierre la planta de Puerto Real. Se les ha olvidado ese detalle. Se les ha olvidado la Bahía de Cádiz. pic.twitter.com/her3VZyiLZ — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) April 8, 2021

En un tuit que ha publicado en la tarde de este jueves, el parlamentario andaluz, que se encuentra actualmente como no adscrito tras la salida de Anticapitalistas del grupo de Adelante Andalucía, aporta el texto que ha presentado el PSOE de Andalucía, sin hacer referencias explícitas a la situación de la factoría de Puerto Real. "En ningún sitio pone que no se cierre la planta de Puerto Real. Se les ha olvidado ese detalle. Se les ha olvidado la Bahía de Cádiz", sentencia García en su publicación.

Fuentes del grupo de diputados que lidera Teresa Rodríguez han señalado que habían remitido una declaración institucional al resto de formaciones que conforman el Parlamento de Andalucía tras acordarla con el comité de empresa de Airbus y en la que se recogía explícitamente la petición de que no se cierre la factoría de Puerto Real. Sin embargo, indican estas fuentes que el PSOE no ha atendido la llamada y se ha descolgado con esta proposición de ley en la que no se incluye esta cuestión.