A 54.000 euros de poder cumplir un sueño

Con tan sólo tres años comenzó a tocar el chelo. Primero en el conservatorio Rafael Taboada y luego en el Joaquín Villatoro, en Jerez, donde consiguió terminar sus enseñanzas profesionales. Hoy, quince años más tarde el portuense Alfonso Gutiérrez Moreno ha sido admitido en la universidad estadounidense de DePaul (Chicago), donde gracias a su talento, y a una beca de 27.000 dólares, podrá comenzar a estudiar el próximo año el Music performance bachelor's degree, lo que aquí en España equivaldría a un grado profesional en Música. "Llevo toda la vida esforzandome y realizando sacrificios. Me encuentro ante una oportunidad única de poder estar en esta universidad", explica Alfonso haciendo referencia a esta institución donde estudiar le supone a este joven de 18 años, alumno del instituto Javier de Uriarte, un gasto anual de 54.000 dólares.

Por el momento la situación está controlada ya que Alfonso podrá hacer frente al pago del primer año gracias a la beca y al préstamo personal de 27.000 dólares que ha sido solicitado por su familia. No osbtante el problema se plantea una vez que acabe el curso, cuando Alfonso tenga que seguir haciendo frente a las facturas durante los próximos tres años. Para ello el portuense se ha decantado por buscar financiación y ayuda a través del crowdfunding, un mecanismo muy usado en el extranjero que funciona a través de la recolección de pequeñas aportaciones de muchos colaboradores. Concretamente esta campaña de micromecenazgos, nombre con el que también se conoce, comenzó hacer un par de días y estará abierta en principios hasta el mes de agosto. "Si consigo algo de dinero podré quedarme, pero si no, me veo en la obligación de dejarlo y volverme a España cuando acabe", explica. Las aportaciones se podrán hacer en www.gofundme.com.