Las escuelas infantiles privadas piden a la Junta poder abrir en verano

La asociación 'La Escuela que eliges: Centros Educativos Privados de Andalucía' ha reclamado al consejero de Educación, Javier Imbroda, que no excluya a las escuelas infantiles privadas del proceso de desescalada del confinamiento por el Covid-19 y permita que estos centros puedan abrir en verano una vez que llegue a Andalucía la llamada "nueva normalidad".

En una nota de prensa, esta entidad ha denunciado "el desconcierto provocado por no haber sido incluidos en el proceso de desescalada al igual que el resto de establecimientos que trabajan con niños y que realizan escuelas de verano desde la fase 3". Este colectivo, que atiende a unos 20.000 niños, ha señalado que "las familias necesitan disponer de sus escuelas", ya que "son las familias las que deciden libremente si abonan y asisten durante los meses de verano, o no, en formato de campus vacacionales". Por ello, ha considerado que "el verano es un buen momento para que todos se vayan haciendo a la nueva normalidad".

Esta asociación, que agrupa a las escuelas infantiles privadas, ha denunciado que tiene la "certeza de que estamos siendo reemplazados inevitablemente, ya a fecha de hoy y debido a la falta de soluciones para ellos por parte de la Consejería, por centro ilegales no autorizados y casas particulares en las que cuidadores se turnan para asistir a grupos de niños, por lo que se están mezclando sin las garantías de los profesionales del sector".

El colectivo ha mostrado su preocupación por "poder ser excluida por completo de la reapertura en los meses de verano, cuando es un sector que no cesa durante este periodo", ya que "abren cada verano e, incluso, en agosto con campamentos vacacionales ya consolidados en el sector".

Ante esto, 'La Escuela que eliges: Centros Educativos Privados de Andalucía' ha pedido que el cierre de los centros "sea una opción y no una imposición". Para ello, ha argumentado que "academias, ludotecas, Igualdad y los ayuntamientos tienen ya autorizada la realización de campamentos de verano, con mezcla de niños y edades desde 0 hasta 12 años, evidentemente con los protocolos de prevención".

Con todo, esta asociación ha asegurado que "sería más positivo que abriese el que contase con cobertura y medios para ello". Asimismo, ha resaltado que "la Junta de Andalucía solo tendría que apoyar los meses de verano a estas aperturas, de forma justificada, en el caso de los centros más vulnerables que acrediten la imposibilidad de permanecer abiertos sin apoyo económico alguno y a los que por sus circunstancias prefieran no abrir porque lo consideren totalmente inviable económicamente". Unas ayudas que el colectivo ha remarcado que parten "del Gobierno central con los ERTE o de la propia Junta con la ayuda por niño matriculado que tiene comprometida con los centros adheridos".

Por último, entre sus reclamaciones también han incluido tener "voz y voto diferenciados como entidad representativa de una parte importante de la sociedad andaluza en las negociaciones".