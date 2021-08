Los empresarios de Conil ven lógico el toque de queda y esperan "coherencia" de la Junta

Para el tejido empresarial de Conil, la puesta en vigor del toque de queda dictaminado por la Junta de Andalucía el pasado miércoles –pendiente aún de ser avalado por el TSJA–, no es “relevante, ya que empezaría cuando los establecimientos están cerrados –comenta al respecto la presidenta de la Asociación de Empresarios de Conil, Juana Sánchez–. Turísticamente, no va a afectar en nada porque el turista mayoritario de Conil es familiar: a las dos de la mañana, que es cuando empezaría la prohibición, está ya todo el mundo fuera de la calle. Establecer un toque de queda es una medida que desde hace tiempo el alcalde ha estado pidiendo y que nosotros apoyamos”.

La medida se ve así con un intento de evitar “agrupaciones de personas fuera de los establecimientos y reforzar la actuación al respecto de los cuerpos de seguridad. Nosotros lo vemos como algo positivo”, insiste la portavoz, que resalta que los locales de ocio y restauracion siguen manteniendo las “medidas seguridad y ninguno de ellos, en todo este tiempo, ha dado ningún problema”.

Para el presidente de HORECA, Antonio de María, el haber tenido que llegar a establecer una medida de estas características es algo “muy lamentable”, pero porque significa que la “ciudadanía no está cumpliendo, no está a la altura de la que se espera de ella. El público que continúa en la calle después de las dos de la noche está, evidentemente, de vacaciones o son estudiantes, jóvenes en su mayoría –indica–. Pero creemos que tras esto hay también una dejación de la propia Junta de Andalucía: si las discotecas pudieran abrir hasta las siete y los bares, hasta las cuatro o las cinco, seguro que al menos una parte de esas personas no se iría de botellón”.

No es la primera vez que Antonio de María defiende esta postura, en un escenario que ha visto el inesperado resurgir del botellón: una práctica, además, prohibida desde hace años en Andalucía–: “Mientras se sigan manteniendo horarios restrictivos –prosigue–, esto va a continuar, porque la gente no se va a ir a su casa a las dos” .

La cuestión, sin embargo, no está tanto en el tema de horas, “porque ahí tenemos a otros locales de hostelería que abren a las seis para desayunos”, como en “evitar concentraciones de personas alrededor de los locales. Es más, en algún momento, en vez de estar en un local y tener que salir, y después ir a un piso o de botellón, irán directamente al botellón”.

Otra de las medidas anunciadas en los últimos días desde la administración autonómica es la posibildiad de exigir certificado covid para acceder a locales de ocio nocturno. Una iniciativa que puede conllevar “problemas jurídicos”, advierte el portavoz, que recuerda que desde HORECA se ha desarrollado una aplicación de control de asistencia (SACH) que en breve se ampliará para incluir nombre, teléfono y correo de quien lo desee: “Si nosotros creemos que todo lo que sea dar garantías al cliente es bueno. Ahora, eso sí, si se pone en marcha y todos los clientes dan garantía de no estar contagiados, aplicar horario normal:discotecas, hasta las seis los días normales, y una hora más festivos; bares hasta las tres o las cuatro; y las terrazas hasta las tres, como el verano pasado”.

Para Juana Sánchez, poner en marcha un certificado covid no sería “una medida coherente: “Aquí sí que nos lanzan un dardo sin saber por qué, ni cómo, ni para qué. Si la ciudadanía al completo no está vacunada, ¿cómo vas a pedir un certificado? Con todo el mundo vacunado sería distinto, porque yo no quiero que en mi establecimiento entren personas no vacunadas, pero a día de hoy es un absurdo. Además, ¿sólo al ocio nocturno?¿Una heladería no? ¿Una frutería? ¿Las grandes superficies? Es algo que siempre pedimos, que sean coherentes y hablen con los sectores”.