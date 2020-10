Elude la cárcel tras confesar que abusó sexualmente de su amiga

La Audiencia Provincial ha condenado a dos años de prisión a un joven de Cádiz que abusó sexulamente de una chica con la que mantenía una relación de amistad. El gaditano, no obstante, no entrará en la cárcel por cuanto el tribunal de la Sección Primera, encargado de juzgar el caso, le ha suspendido la pena privativa de libertad por un periodo de tres años siempre y cuando no vuelva a delinquir en ese tiempo.

El ahora condenado, A., evitó la celebración del juicio la semana pasada en la Audiencia una vez que admitió ser el autor de los hechos por los que venía siendo acusado. Esta confesión, junto al pago de una indemnización de 1.500 euros a favor de la víctima, le valió una rebaja en la pena de prisión finalmente impuesta en un acto de conformidad.

Así, el tribunal de la Sección Primera de Cádiz ha dado por acreditado que en febrero de 2018 A., entonces con 22 años de edad, mantenía una relación de amistad, la cual incluía la práctica de relaciones sexuales esporádicas, con una chica desde hacía al menos seis meses.

La tarde del 13 de febrero de 2018, la joven se desplazó al domicilio de A. Una vez allí, ambos se dirigieron al dormitorio de él, donde mantuvieron relaciones sexuales de forma consentida y satisfactoria durante varias horas. Como quiera que A. quiso tener más relaciones sexuales, se lo propuso a su amiga, a lo que ésta se negó alegando que estaba cansada. Entonces A. ignoró la negativa de la víctima y la agredió sexualmente pese a las insistentes quejas de ésta, la cual manifestaba además que le dolía.

Después de este episodio de violencia sexual, la chica se marchó en autobús hacia su casa. Desde el mismo autobús, le envió varios mensajes de WhatsApp a A. en los que le exponía que se había sentido utilizada.

La víctima denunció lo ocurrido en la Guardia Civil el 15 de febrero de 2018. Por su parte, A. no prestó declaración ni ante los agentes ni ante el juez de instrucción, debidamente informado de los hechos objeto de su imputación y con asistencia letrada.

A partir de su confesión, el tribunal ha condenado a A. a dos años de prisión como autor responsable de un delito de abusos sexuales, concurriendo la circunstancia atenuante simple de reparación del daño y la atenuante simple analógica de confesión. Asimismo, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 200 metros respecto de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualesquiera otros frecuentados por la misma, así como prohibición de comunicar con ella por cualquier medio, en forma oral, escrita, telemática o por cualquier otra vía por tiempo de tres años.

En concepto de responsabilidad civil, el joven ha sido condenado a indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 1.500 € por los daños morales sufridos, un importe que el procesado consignó en la cuenta del juzgado en fecha anterior al día señalado para el acto del juicio oral.