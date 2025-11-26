Elegidas las seis empresas candidatas por la provincia de Cádiz a los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025
Las seleccionadas compiten ahora por los reconocimientos con las elegidas en el resto de provincias
El jurado provincial de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025 ya ha elegido las seis candidatas de Cádiz que competirán con otras empresas andaluzas por el galardón en cada una de sus categorías. Son Surcontrol, Blue Parrot Offshore, Glucotypp, AppliediT, TTI Algeciras y Pipespain.
Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial son las seis categorías que se distinguirán en esta primera edición de los reconocimientos que pone en marcha la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE.
A los premios, cofinanciados con FEDER, se han presentado casi 300 compañías candidatas de Andalucía, de todos los sectores, provincias y nivel de desarrollo empresarial. Sevilla ha sido la provincia más representada con 73 candidatas, esto es el 24,5% del total. En el caso de Cádiz se postularon 30 empresas, un 10,1%, de las que como en el resto de territorios regionales se han seleccionado a una por categoría.
La reunión del jurado provincial estuvo presidida por la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero Corral, con la participación del director de Internacional de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cádiz, Manuel Álvarez Fernández; el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia Cádiz, José Andrés Santos Cordero; el fundador y director gerente de Cadiship, Emilio Medina Reborio; y el director del Diario de Cádiz, José Antonio Hidalgo Viaña.
"Los finalistas escogidos en Cádiz son un claro ejemplo de la excelencia de nuestro tejido empresarial, motor del progreso provincial gracias a su liderazgo, su calidad y su capacidad innovadora, llevando el nombre de Cádiz por todo el mundo y fortaleciendo su atractivo para la inversión", apunta Olivero. La delegada destaca "el modelo de colaboración público-privada que sustentan estos premios, donde las propias empresas presentan sus candidaturas y el sector privado tiene un papel mayoritario tanto en el jurado provincial como en el regional. Así, son las empresas de Cádiz quienes determinan qué candidaturas representan a la provincia en la fase regional".
Las candidatas
Las seis candidatas de la provincia de Cádiz tienen su actividad en sectores diversos como el naval, la salud o . Las seleccionadas son:
- Instrumentación y Control del Sur, Surcontrol, entra en la modalidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento. La firma especializada en soluciones tecnológicas para sectores industriales, desarrolla sistemas innovadores que mejoran la eficiencia, competitividad y digitalización. Entre sus proyectos de I+D+i destacan iniciativas como Venturi, Saapov, Navantwing y FAB5.0, centradas en tecnologías avanzadas, digitalización industrial y fabricación inteligente. Surcontrol contribuye al desarrollo económico andaluz mediante generación de empleo cualificado, apoyo a la modernización industrial y cooperación con agentes como Navantia, UCA o Catec.
- Blue Parrot Offshore (BPO) participa en la categoría de Desarrollo Industrial, que reconoce la generación de empleo y el impulso a la economía local en el ámbito industrial, por haberse consolidado como proveedor clave de astilleros como Navantia y Dragados Offshore. La firma, con sede en Puerto Real, está especializada en diseño, ingeniería, fabricación, instalación y reparación para los sectores naval, industrial y offshore.
- Glucotypp ha sido elegida en el apartado de Startups, que se centra en las empresas más innovadoras y prometedoras que han logrado destacar en sus primeros años de actividad. Glucotypp, fundada en 2024 como spin-off de la Universidad de Cádiz, desarrolla una solución tecnológica pionera que lleva la nutrición personalizada de precisión al entorno profesional. Su propuesta integra monitores continuos de glucosa, una app móvil y un cuadro de mando en la nube que permiten diseñar planes nutricionales.
- AppliediT ha sido escogida en la categoría de Desarrollo Internacional, que reconoce los méritos de aquella empresa que ha destacado en su proceso de expansión en los mercados exteriores, como así lo ha hecho esta empresa tecnológica, especializada en el desarrollo de soluciones digitales avanzadas que exporta el 92% de su facturación. Opera en Alemania, Hungría, China y Polonia, para consolidarse como proveedor tecnológico de referencia en Europa y Asia. Además, cuenta con una filial en Alemania desde donde atiende a clientes de Austria, Hungría y Rumanía, y mantiene alianzas internacionales con entidades como Staufen (Accenture), Bosch y Osram a través de consorcios de innovación como Smartman. Su participación en proyectos de I+D+i de alto impacto —incluyendo IA aplicada para Stellantis, Bosch, OSRAM y Airbus— demuestra su capacidad tecnológica y escalabilidad global.
- La compañía Total Terminal Internacional de Algeciras-TTI Algeciras, que entra en la modalidad de Invest in Andalucía, es la primera terminal semiautomatizada del sur de Europa que opera en el Puerto Bahía de Algeciras, donde ofreceservicios de carga, descarga y gestión logística de contenedores. Con más de 200 millones de euros de inversión, ha desarrollado una infraestructura altamente tecnológica, eficiente y sostenible, orientada a consolidarse como la terminal más avanzada del Mediterráneo. La terminal es un motor económico del Campo de Gibraltar, que genera 117 empleos directos, más de 500 indirectos, y moliviliza más de 1.380 buques y 100.000 camiones al año.
- Pipespain, competirá por el premio a la Trayectoria Internacional. La firma gaditana es líder en soluciones de ingeniería, suministro y montaje de sistemas de tuberías GRE y estructuras GRP, además de fabricar componentes en composite. Con una sólida proyección internacional, trabaja en sectores estratégicos como el naval, offshore, petroquímico, industrial, las energías renovables y el hidrógeno verde. Actualmente, promueve nuevas aplicaciones de composite para la eólica marina y el hidrógeno verde, posicionándose como un aliado clave en la transición energética.
También te puede interesar
Lo último