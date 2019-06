La edad no impide perder peso con el médico adecuado

El doctor José Luis González, especializado en el campo de la nutrición y la dietética desde hace más de 25 años. El doctor tiene experiencia en tratar a pacientes que tienen obesidad mórbida y obesidad extrema. Cuando los pacientes tienen esos tipos de obesidad deben acudir con la mayor urgencia posible al médico especialista para ser tratado. Con la dieta del doctor González no importa la edad que se tenga porque sigue métodos naturales para tratar a sus pacientes y les plantea una dieta realista y hacer ejercicio físico con moderación.

En el caso de Antonia, padecía obesidad de segundo grado, y con 77 años tenía una altura de 1,62 m. y pesaba 98 kilos. En ese momento decidió acudir a la consulta del doctor González, tras verlo en televisión. Tras un tratamiento personalizado de 7 meses, su peso se posicionó en 73 kilos; había perdido 25 en total. Tenía una talla inicial de 56 a una talla 44, perdió 12 tallas.

Según la paciente, “he aprendido a comer porque antes no sabía hacerlo de manera correcta. El doctor González me ha cambiado la vida y de lo único que me arrepiento es de no haber ido a visitarlo antes”, asegura Antonia. El tratamiento es una combinación infalible de una dieta sana y equilibrada y ejercicio, el doctor González personaliza la dieta de cada paciente para que no resulte un obstáculo y así se pueda conseguir el objetivo. Según declara el doctor “no se trata de una dieta porque no se pasa hambre, mi método es darles unas normas alimentarias para que aprendan a comer, y es de vital importancia que el paciente entienda que somos lo que comemos”.

“A día sigo en mantenimiento y he perdido 3 kilos más. Desde que mis amigas me han visto así, también se han animado a ver al doctor González, ahora puedo ir a andar además de hacer natación. He cambiado por completo mi estilo de vida y me siento más joven. Intento cuidarme la mayor parte del tiempo, eso no significa que renuncie a salir a comer fuera de casa, pero intento mantenerme con las pautas que me ha indicado el doctor, lo que es cierto, es que hay tener mucha fuerza de voluntad”, cuenta Antonia. En la primera consulta del tenía un IMC de 37.40 (obesidad de segundo grado) y terminó con un IMC de 27.86. Antonia va ocasionalmente a la consulta del doctor para el mantenimiento.