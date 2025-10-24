Ecologistas denuncian el inicio de podas "indiscriminadas" en Barbate

El grupo Enebro-Ecologistas en Acción ha señalado el inicio de podas "indiscriminadas y generalizadas" del arbolado urbano en las calles y avenidas de Barbate. En concreto, la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento comenzó el mantenimiento el pasado 15 de octubre, en la avenida del Mar.

La plataforma denuncia que, en este proceso, todo el arbolado es "tratado de la misma forma sin distinguir especies ni características propias de cada árbol", y que en los ejemplares del municipio las podas no son en general necesarias, a no ser que lo dicte el posible riesgo o el sentido común. "Mucho menos -indican los ecologistas- por estética, como es el caso de las podas que acostumbran a llevar a cabo en forma de chupa-chups en muchas zonas arbolada del pueblo".

"El verano se ha prolongado -continúa el comunicado-, las temperaturas siguen siendo altas por lo que los árboles de hojas caducas aún no están perdiéndolas ni invernando, se puede ver por las frondosidades de sus copas. En este momento, estas podas afectan a las funciones vitales de la alimentación y respiración a través de las hojas, funciones fundamentales para la supervivencia del árbol".

PODAR FICUS PORQUE "MOLESTAN" LOS GORRIONES

Menos sentido tienen incluso, subrayan, las podas en árboles perennes: "Cabe hacer una mención a los grandes ficus del Paseo Marítimo que fueron podados porque a alguien les molestaba que los gorriones y lavanderas los utilizaran como dormidero. Estuvieron a punto de secarse, pero gracias a la fuerza de la supervivencia pudieron tirar hacia adelante".

"La merma de sus funciones vitales, junto al esfuerzo que tienen que realizar los árboles para cicatrizar las ramas cortadas para no sufrir infecciones hace que estos se debiliten, enfermen, y muchos de ellos se sequen y mueran como se pueden ver en calles y avenidas de Barbate, donde hay muchas muestras de árboles secos por la mala práctica de las podas", explican los ecologistas.

Así, insisten, "las podas que se están haciendo actualmente no solo perjudican a los árboles sino a todas las aves y demás fauna urbana".

SIN PLAN LOCAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Enebro-Ecologistas en Acción aprovecha para recordar que Barbate "no tiene un Plan Local contra el cambio climático aunque por ley está obligado tenerlo. En dicho Plan tendría que constar que los árboles no deberían podarse y menos aún los de hojas perenne si no hay ninguna justificación técnica ya que, aparte de los beneficios que todos conocemos, suavizan la temperatura y son un sumidero de carbono".

Desde la entidad ecologista, piden pues un cambio en las políticas de protección del arbolado y zonas verdes de Barbate, con una nueva normativa; un Plan del Arbolado Público; personal municipal cualificado -"entre ellos varios jardineros y un técnico de medioambiente" frente al único jardinero con el que se cuenta en la actualidad- ; y un presupuesto de mantenimiento adecuado.