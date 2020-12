Sufriendo la pandemia al pie del cañón

Cuando el virus no dejaba de ser un amenaza muy lejana, Antonio Guijón ya se temía lo peor. “Llegará, claro que llegará. Esperemos que no sea mucho", decía por febrero. Pero lo fue. Y tanto que lo fue. Esos dos o tres casos que vaticinó Fernando Simón se transformaron en muchos miles, multiplicándose por el país al mismo ritmo que los yalosabíayo. Claro que a toro pasado todos somos adivinos. Los visionarios han aparecido por todo el planeta, los Bill Gates tiesos que disfrutan enfundándose por momentos la piel de Nostradamus. Pero ante los pesimistas, los optimistas y los futuristas Antonio siempre ha recomendado la mejor receta: trabajo y fortaleza. Destinado en la planta de infecciosos del Puerta del Mar no sólo ha luchado como un jabato (sigue haciéndolo) con esta pandemia del demonio, sino que incluso pasó la enfermedad, aunque claro, como no podía ser de otra forma, en su caso el virus no le hizo pupa.

Ahora, cuando este inolvidable 2020 toca a su fin, comenta su experiencia en primera línea de batalla. “He visto toda la evolución de la pandemia. Desde que llegó a Cádiz que lo vivimos con intensidad, miedo, respeto y tuvimos la mala suerte de contagiarnos. Yo lo pasé mejor que otros compañeros, como mi amigo Pedro, del que voy a ser paje porque ha sido designado como Rey Mago de Cádiz, lo que me llena de orgullo, pero también se contagió el resto de mi familia. Mi pareja, mis hijos, y lo pasaron regular. Pero bueno, al final ya estamos inmunizados”.

Antonio ha sido de los llamados asintomáticos, “y no he tenido ningún efecto posterior. Tuve tos dos días y si no hubiera sido porque nos hacían análisis cada poco para controlar el tema de las mascarillas defectuosas ni me hubiera enterado de que lo tenía”.

Antonio reconoce, eso sí, que mentalmente es muy complicado. “Estamos ilusionados con el tema de las vacunas que ya se están poniendo en un tiempo récord pero creo que esto no va a ser sólo cuestión de vacunas. Se está desarrollando un virus nuevo y no sé si dentro de poco puede mutar, o aparecer otro, en fin ya veremos. Estamos viendo morir a gente muy joven, porque la neumonía covid afecta bastante y les cuesta mucho arrancar. Ellos mismos se dan cuenta de su situación y ahí es cuando nos da miedo y respeto”.

Este enfermero gaditano, que al igual que hizo Pedro Delgado piropeó el trabajo de los chavales nuevos que están empezando a trabajar en estos momentos tan duros y que no se esconden en ningún momento, confía que a ellos también se les vacune, aunque hayan pasado la enfermedad. “Yo pienso que sí, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener los anticuerpos. Yo soy partidario de vacunarme, aunque haya gente que le tenga respeto a los efectos secundarios, para intentar que cuanto antes acabe esta pesadilla”.

Antonio reconoce que “cuando salimos de trabajar lo hacemos con un cansancio tremendo, porque tenemos que llevar los EPIs, los pacientes, al estar solos, te necesitan más que nunca. Te escriben cartas entrañables, porque ven a personas que les dan ánimos, que los ayudan. La soledad agrava la enfermedad en todos los sentidos. Vemos casos de pacientes que no remontan y que lo hacen en el momento en que un familiar se queda con ellos, aunque tenga el riesgo de contagiarse. Hay gente que está muy mal y llega una hija con ellos y en dos o tres días van hacia arriba. Esto no ha acabado. Hay muchos ingresados en la planta, incluso compañeros nuestros. Así que no se puede bajar la guardia”.