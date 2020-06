La doble reclusión de las prisiones gaditanas

La vida en prisión, en condiciones normales, no es fácil. La vida en prisión, sin contacto con el exterior, pensando que tus seres queridos podrían morir por una pandemia del copón, es una tortura.

Los meses de confinamiento en las prisiones de la provincia han sido duras. Los funcionarios han tenido que multiplicarse para hacer de pedagogos más que de guardianes, controlando la ansiedad de los miles de internos que han visto como el confinamiento les dejaba sin los vis a vis, sin las comunicaciones con sus parejas, sin las visitas de sus familiares. Esto, además, ha llevado aparejado un bloqueo a la entrada de droga en las cárceles. “En estos meses no ha habido ni una sobredosis, ni una pelea por drogas, nada, con lo que se demuestra que la droga entra en las cárceles a través de las comunicaciones con familiares”, dicen desde Csif Prisiones.

Tanto este sindicato como la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han coincidido en señalar la “descoordinación” y la falta de material que rodeó el inicio de la pandemia por coronavirus en las prisiones. “No había EPIs, las mascarillas nos llegaban a través de donaciones, de monjas y de otras asociaciones, las pantallas nos las hicieron en la Escuela de Arte de Jerez y así fuimos tirando las primeras semanas”, dice Javier Arroyo, de TAMPM.

Durante estos meses, cuenta los funcionarios que han tenido que lidiar con situaciones comprometidas, como un intento de motín en el módulo 5 de Puerto III al que se unieron bastantes presos y que acabó con un par de funcionarios heridos.

En Puerto II también se consiguió abortar un intento de fuga de dos internos, a los que tuvieron que hacer frente los funcionarios poniendo en riesgo su integridad física.En otros lugares de España la situación ha sido peor. Ha habido motines en Lanzarote, en Ocaña, en Alicante. “Pero no tanto por la ausencia de droga como del clima existente fuera, de no saber cuándo iban a poder volver a tener comunicaciones, de no saber qué estaba pasando en el exterior, de que también ha habido internos con familiares con coronavirus en mal estado. Además del rechazo que han experimentado al ver que no teníamos los medios necesarios para ser una barrera de distanciamiento hacia ellos”, dice Ángel Perea, de CSIF Prisiones.

Perea insiste en que la entrada de droga en prisión es algo esporádico, y por tanto no ha habido episodios de abstinencia agudos. “No lo hemos notado especialmente porque el consumo en prisión antes de la pandemia era esporádico. ¿Entra droga en prisión?, sí, pero algo mínimo, no como en la calle. Al retirar las comunicaciones y ver que no ha habido ninguna sobredosis ni problemas por culpa de las drogas se está evidenciando que por donde entra la droga es por las comunicaciones.

Problemas ha habido más en cuanto a desinformación por el tema de la pandemia. Ha sido tanta la desinformación del virus en el interior que lo de la droga ha pasado a un segundo plano”, dice.

Durante este tiempo de confinamiento la cotidianidad carcelaria también ha sufrido modificaciones. A los internos se les dio pautas para no salir a hacer actividades en común, para que permanecieran en la celda el mayor tiempo posible y “en ese aspecto ellos han estado bastante protegidos. Pero el Gobierno lo que no puede es mentir y lo ha hecho en cuanto al reparto de material y de medidas desde el primer momento. Lo avisamos desde enero”, recuerda Perea.

Y es que desde principios de año los sindicatos ya alertaron de la que se avecinaba. “En enero ya pedimos una mesa de estudio para tratar de los riesgos laborables que podía traer esta nueva enfermedad, pero hasta que no saltó el primer caso de coronavirus confirmado en un trabajador en Aranjuez el 8 de marzo, a la siguiente semana es cuando se ponen a estudiar las primeras pautas”.

El cierre de las comunicaciones se decidió el mismo fin de semana en que se decretó el estado de alarma “pero porque se forzaron en muchos centros, porque Madrid no estaba por la labor de cortar las comunicaciones”, dicen.

El primer mes, según los funcionarios, fue el más estresante por la situación de fuera y de dentro, “de fuera por todo lo que estábamos viendo con el coronavirus, y de dentro porque se estaban dando casos aislados, tanto de trabajadores como de internos de positivos. Después está el miedo y el susto porque han muerto cuatro compañeros, en Alicante, Soria, Cuenca y Guadalajara. También han fallecido dos internos de la prisión de Estremeras (Madrid VII)”, dice Perea.

La labor pedagógica ha sido importante con los internos. “Ha sido el mundo al revés, porque los que tienen enfermedades contagiosas son ellos, y nosotros prácticamente trabajamos a pelo, podemos contagiarnos de tuberculosis, hepatitis, SIDA..., y ahora parece ser que nosotros podíamos ser los transmisores del virus”.

No tener mascarillas desde el principio, algo que ya denunciaron en su día, también fue clave. Además ha habido, según ellos, un blanqueamiento por parte de Instituciones Penitenciarias. “Han dicho que se han repartido 340.000 mascarillas quirúrgicas y 68.000 FFP2. Somos 23.000 en todo el país, exceptuando Cataluña, así que nos tocarían tres, algo que no ha ocurrido”, comenta Ángel Perea.

Javier Arroyo por su parte reconoce que los internos han estado más nerviosos por el miedo al contagio. Lamenta que se haya hecho test a los funcionarios, más de 500 y todos han salido negativos, pero no a los intermos. “Se han retomado los permisos a los que están en tercer grado, pero cuando vuelve se les tiene 14 días en cuarentena. Sería mejor hacerle un test al volver y esperar a conocer el resultado. Es muy difícil atenderlos estando en cuarentena”.

Por último asegura que tienen temor a que tras retomarse las comunicaciones “pueda haber un repunte de droga. El primer mes puede ser horrible. Hemos tenido que actuar con algún interno que tenía el mono, pero no ha habido sobredosis, cuando lo normal es que los fines de semana hubiera alguna”. Las cárceles empiezan ahora con su particular desescalada. Habrá que ver cómo les afecta a internos y funcionarios la nueva normalidad.