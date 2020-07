La dirección provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz se ha desmarcado públicamente de los nuevos proyectos políticos de Adelante formalizados en localidades gaditanas como San Fernando y Sanlúcar de Barrameda y ha mostrado su malestar con el hecho de que se haya trasladado la idea de que los izquierdistas forman parte de estas iniciativas que han surgido tras la separación habida este año en las filas de Podemos en Andalucía.

Al respecto, la dirección provincial de IU que lidera el también alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, ha querido dejar claro este viernes a través de un comunicado público que IU es miembro fundador y de pleno derecho del espacio de Adelante tanto en la coalición electoral que se presentó a las últimas elecciones andaluzas de diciembre de 2018 como en aquellos municipios en los que se presentaron bajo dicha marca a las elecciones municipales de mayo de 2019.

Sin embargo, este partido explica que en las últimas semanas se ha conocido la aparición de Adelantes en localidades como San Fernando y Sanlúcar "utilizando y representando un proyecto político del que formamos parte indiscutible pero sin la participación, conocimiento y por ende, sin el consentimiento de Izquierda Unida".

"Este hecho le hace un flaco favor al objetivo de búsqueda de unidad con el que nació Adelante, y que en algunos municipios, como los mencionados anteriormente, ante la imposibilidad de articular consensos antes de las elecciones municipales de 2019, dejamos aparcado hasta que transcurrieran las mismas", añade el comunicado de IU en Cádiz.

De esta manera, Izquierda Unida quiere aclarar que la implantación territorial de Adelante en Cádiz se circunscribe a aquellos 28 municipios gaditanos en los que esa coalición se presentó bajo esa denominación a las elecciones municipales del año pasado y que son los 19 de la Sierra de Cádiz, cinco de los ocho municipios grandes de más de 50.000 habitantes (Cádiz, Jerez, Algeciras, El Puerto y La Línea), dos más del Campo de Gibraltar (San Roque y Tarifa), otro de la Bahía de Cádiz (Puerto Real) y sólo uno de La Janda (San José del Valle).

También se conformó en su día el proyecto Adelante en estas nueve Entidades Locales Autónomas (ELA): El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera, en lo referente al término municipal de Jerez, además de Facinas y Tahivilla en Tarifa.

En este comunicado en el que Izquierda Unida quiere abrir distancias con el nuevo proyecto de Adelante pero también con Podemos, los izquierdistas aclaran que fueron ellos, los de IU, quienes impulsaron la confluencia electoral para las municipales en todos los pueblos de la Sierra de Cádiz (salvo en El Bosque) "porque no existía en esa comarca otra formación política con capacidad organizativa ni militantes para firmar la coalición", añade el comunicado.

"Tanto en San Fernando como en Sanlúcar no se lograron acuerdos entre las distintas formaciones políticas que componen el espacio de Adelante y por ello dichas formaciones concurrieron por separado. Es decir, Adelante no se presentó ni en San Fernando ni en Sanlúcar y, por tanto, tras las elecciones municipales la representación institucional corresponde a Izquierda Unida y a Podemos" pero por separado, apostillan los izquierdistas.

También se aclara que desde las elecciones municipales "no ha habido comunicación formal ni informal, ni desde el ámbito municipal ni supramunicipal, entre las formaciones políticas que forman Adelante en el sentido de avanzar hacia la construcción de este espacio de confluencia en las localidades mencionadas". Por todo ello, IU se muestra tajante al afirmar que a día de hoy "simplemente no existe Adelante La Isla, ni Adelante Sanlúcar y, por tanto, dicha marca no puede utilizarse por personas ajenas a Izquierda Unida o a Podemos y mucho menos sin el acuerdo de nuestra organización".

"Desde la vasta implantación territorial de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz, seguiremos apostando por profundizar y ampliar los espacios de unidad. Deseamos que se aclaren los problemas existentes en estos momentos en Adelante Andalucía, de los que ni somos ajenos, ni podemos mostrarnos indiferentes. Por ello, apelamos a la responsabilidad de todas las partes, entendiendo que, si compartimos objetivos comunes, debemos respetarnos mutuamente y a partir de ahí poner todos nuestros esfuerzos en construir esos espacios", incluye como reflexión final el comunicado hecho público este viernes por la dirección provincial de IU en Cádiz.