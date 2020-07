La diversificación de la actividad ganadera y el relevo generacional, las claves del futuro

Domingo Puerto Domínguez, ganadero de 46 años y residente de Ubrique, pertenece a la tercera generación de ganaderos que gestiona la explotación familiar de la que es titular. Desde muy temprana edad ya trabajaba ayudando a su padre, y en 2009 se incorpora como titular de la explotación. Su finca, denominada ‘Rancho Domingo Puerto’ se ubica en el término municipal de Benaocaz, muy cercana al famoso ‘Salto del Cabrero’, donde cuenta con 25 Ha de monte y pastos, de las que disfrutan libremente las cabras de la raza murciano-granadina, los cerdos ibéricos y las vacas que posee en la explotación.

La valentía de Domingo Puerto le impulsó a dar un paso más en la búsqueda de beneficios que fueran parejos al duro trabajo diario. Así, tras años en los que la rentabilidad de la explotación era baja o no existía, Domingo decide instalar una quesería artesanal para elaborar, principalmente quesos, requesón y yogures, entre otros productos, con la leche de alta calidad que produce su ganado caprino (unos 40.000 litros al año). Paralelamente, también cría cabritos, cerdos ibéricos y terneros, cuyo destino principal son cebaderos y su puesta en el mercado posteriormente.

Sus quesos, de calidad excepcional, se comercializan bajo la marca ’Quesos Puerto Carrillo’. Son muy demandados no sólo a nivel comarcal, sino también a nivel nacional, porque Domingo también apostó por las nuevas tecnologías y cuenta con una web, www.quesospuertocarrillo.com que funciona como tienda on line.

La gestión diaria en una finca como ‘Rancho Domingo Puerto’ es bien merecedora de una visita. Hacerlo es posible, ya que se pueden concertar visitas a la explotación y conocer de primera mano las labores cotidianas de Domingo, desde cómo se realiza el manejo del ganado hasta cómo es la elaboración artesanal de sus quesos.

El día a día de Domingo, es como el de todos los ganaderos: una vez llegado a la explotación a horas muy tempranas repasa el ganado aportándoles alimento y agua. Y también como en todas las explotaciones ganaderas a continuación se cerciora que se cumpla el bienestar animal en todas sus variantes. Acto seguido procede al ordeño del ganado caprino para la obtención de la leche. Una vez concluido, se procede a la elaboración de los quesos, una pieza que se ha convertido en fundamental en la producción de la explotación. Hay que tener en cuenta que la raza de caprino murciano-granadina está produciendo leche en torno a unos 270 días al año, por lo que la labor y el cuidado de este ganado es primordial.

Domingo Puerto ve la situación del campo con mucha incertidumbre. “De hecho tuve la valentía de iniciar un proyecto como fue la quesería ante la falta de rentabilidad, y que hoy se defiende, con mucho esfuerzo, al no tener que depender de terceros para un pago digno del producto estrella que es la leche. Pero el futuro es incierto, ya que no se ve compensada la labor de los 365 días al año en lo que se trabaja. Si a esto le unimos la entrada de productos de otros sitios que hacen imposible competir con ellos, tenemos lo que está ocurriendo, que es que están despareciendo muchas explotaciones porque no están teniendo el relevo generacional que yo sí pude disfrutar.”

Esta última reflexión que hace Domingo acerca de la incertidumbre con una mirada al futuro la comparten muchos ganaderos de la zona. Por ello desde ASAJA Cádiz se trabaja de forma constante en la defensa de las reivindicaciones del sector, y en que la administración ofrezca facilidades a los ganaderos en su gestión diaria. Hay que poner en valor los innumerables beneficios que los ganaderos aportan como productores de alimentos de máxima calidad (caso de los quesos que nos ocupan), mantenimiento de ecosistemas de enorme valor medioambiental como el Monte Mediterráneo, la prevención de incendios forestales en zonas tan importantes como el P.N. Sierra de Grazalema, etc.

Por último, agradecer el trabajo y esfuerzo de ganaderos como Domingo Puerto. Personas así son las que mantienen el territorio rural vivo, las que con pasión se levantan cada día para cuidar de su ganado y los responsables máximos de que hoy en día podamos disfrutar de un paraje único como es el P.N. Sierra de Grazalema. Gracias por todo.