La Diputación de Cádiz advierte que la “insuficiente” subida del precio por hora puede poner en peligro la ayuda a domicilio

El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha mostrado su desacuerdo con el anuncio del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado día 3 que hace oficial el nuevo precio por hora de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y ha reiterado su preocupación por una revisión que considera “insuficiente a todas luces” y que deja fijada en 14,60 euros la cantidad que aporta la administración autonómica para retribuir cada hora que las empleadas desarrollan este trabajo.

La opinión de De la Encina, coincidente con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, y los sindicatos, tal y como ya manifestaron cuando se anunció la subida el paso mes de enero, es que “el incremento de 1,60 euros no soluciona la situación de un sector fundamental que cuenta con casi 2.500 auxiliares en la provincia de Cádiz”. El diputado además denuncia que se demuestra que “la Junta no atiende a su obligación de cubrir los gastos de un servicio que es su competencia y por lo tanto su responsabilidad y obliga de este modo a los ayuntamientos y diputaciones a asumir costes que no les corresponden, poniendo en peligro todo el sistema de la ayuda a domicilio y afectando a toda la cadena, desde los gestores, hasta profesionales y usuarios”.

Por ello de la Encina lamenta que “se oficialice el incumplimiento del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien cuando estaba en la oposición exigía que se pagaran 18 euros por cada hora, cantidad muy alejada de lo que contempla la orden publicada en el BOJA” y que “se ignore la petición de todo el sector de crear un plan de actuación a tres años con una subida paulatina a 16, 17 y 18 euros por año”.

De la Encina explica que el problema se ve agravado por el contexto de pandemia: “La plantilla, mayoritariamente formada por mujeres, ha redoblado sus esfuerzos para seguir ofreciendo un servicio vital, con unos 4 mil usuarios en la provincia”. El diputado también ha agradecido el trabajo que desarrolla todo el personal del SAD “que cada día da más de lo que es exigible por pura vocación de servicio público e incluso sin los medios de protección adecuados, como pasó en el inicio del estado de alarma, y que merece un esfuerzo mucho mayor de la administración autonómica para alcanzar una remuneración justa”, ha sentenciado el diputado. Además, De la Encina ha recordado que “la crisis sanitaria ha incrementado muy notablemente las necesidades de la población y los gastos del SAD sin que esta revisión del precio cubra los sobrecostes que vuelven a recaer en la administración local”.