La DGT inicia este lunes una campaña de vigilancia y control de furgonetas en Cádiz

La Dirección General de Tráfico llevará a cabo, a partir de este lunes y hasta el próximo domingo 27 de noviembre, una campaña especial de vigilancia y control de las furgonetas, un tipo de vehículo que se conduce con el mismo permiso de conducción que un turismo, pero con características diferentes.

Los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Locales que se sumen a la campaña controlarán aspectos claves como la velocidad a la que circulan, el exceso de peso, los defectos técnicos del vehículo, la seguridad de la carga trasportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el uso del teléfono móvil, etc.

Resultados de 2020

La última campaña de control y vigilancia sobre furgonetas se ejecutó del 26 al 31 de octubre del año 2020, fechas en las cuales estuvo vigente el estado de alarma con motivo de las medidas de gestión de la pandemia por Covid-21. Durante todo el pasado año 2021 no se realizó ninguna campaña de control y vigilancia sobre furgonetas.

En 2020 se controlaron en la provincia 1.965 vehículos y 150 conductores fueron denunciados por alguna circunstancia sancionada por ir contra la legislación en materia de conducción por los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o por los agentes de las Policías Locales que colaboraron en la campaña.

De las 162 denuncias que acumularon -que conllevaron la inmovilización de dos vehículos-, 9 fueron por exceso de velocidad, 24 por no hacer uso del cinturón de seguridad, 39 por deficiencias técnicas del vehículo o no haber pasado la ITV, 17 por deficiencias relacionadas con la disposición de la carga o por exceso de peso, 27 por documentación incorrecta y las 48 restantes por otros motivos.

En la campaña de 2020 los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron en nuestra provincia a 1.162 vehículos, 109 de los cuales fueron denunciados, el 9,38%.

Por parte de los ayuntamientos que se adhirieron a la campaña y han comunicado sus resultados -Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Puerto Real y Sanlúcar de Barrameda- fueron denunciados 41 conductores de los 803 vehículos controlados por sus respectivas Policías Locales en zona urbana, el 5,1%.

Factores de riesgo

Hay tres factores de riesgo concurrentes que aparecen significativamente en una parte importante de los siniestros viales fatales: distracciones al volante, presencia de alcohol y velocidad inadecuada.

Otros factores de riesgo son las características propias y diferenciales de las furgonetas, el uso de las mismas en el ámbito laboral, y sus condiciones técnicas y antigüedad, junto con el elemento humano (distracciones al volante, no mantener la distancia mínima, no respetar las normas de prioridad, mantener una velocidad inadecuada, cansancio o sueño, el consumo de alcohol o no usar el cinturón de seguridad).

Las furgonetas son un tipo de vehículo que se conduce con el mismo permiso de conducción que un turismo, pero no son un turismo al uso, y tampoco responden a las características de un vehículo pesado como un camión, por lo que su conducción y su siniestralidad son diferentes.

El uso de las furgonetas como herramienta de trabajo, además de utilizarse por muchos particulares como un utilitario familiar, aumenta la exposición al riesgo tanto por los elevados tiempos dedicados a la conducción, como por el número de kilómetros realizados, al utilizarse con mayor frecuencia en el reparto de pequeñas mercancías de escaso peso y volumen, y en el desplazamiento de profesionales que requieren moverse constantemente a lo largo de la jornada desplazando sus propias herramientas.

La antigüedad del parque de furgonetas y la ausencia de mantenimiento del vehículo considerado como incumplimiento de la obligación de pasar la inspección técnica (existe relación entre la antigüedad del vehículo implicado en el accidente y el estado de su inspección técnica, con la inspección caducada entre un 7% y un 33% de los accidentados), son dos factores de riesgo relevantes de la condición del vehículo en relación con la seguridad vial.