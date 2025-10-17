Detenidos tres pescadores que llevaban un atún rojo de 90 kilos, una especie protegida

La Guardia Civil de Ceuta ha detenido a tres pescadores cuando transportaban en una embarcación pesquera un atún rojo de 90 kilos de peso, animal protegido por la normativa nacional e internacional, y otras especies.

La intervención se produjo este jueves cuando los efectivos del Servicio Marítimo alertaron la presencia de una embarcación, con matrícula marroquí, que se encontraba en las inmediaciones de la bocana del puerto de Ceuta. Al realizar una inspección, los agentes comprobaron que en el interior había un ejemplar de atún rojo de unos 90 kilos de peso, entre otras especies, según ha informado este viernes a EFE un portavoz del instituto armado.

Los tres pescadores fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna ya que supuestamente habían practicado la pesca ilegal de especies protegidas. De este modo, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas después de que el Seprona se haya encargado de la elaboración del informe correspondiente.La mercancía que iba a bordo quedó intervenida por los agentes de la Guardia Civil.