Desestiman la demanda presentada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal contra Femca para defender su derecho al honor

La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) denunció "las malas artes" protagonizadas por la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) relacionadas con la huelga convocada por el sindicato en 2023 y que no llegó a producirse, pidiendo una indemnización de 30.000 por la vulneración del derecho al honor por las declaraciones vertidas en los medios de comunicación y redes sociales sobre la organización. Sin embargo el juzgado gaditano acaba de desestimar la demanda.

La Femca ha hecho público este lunes su satisfacción por esta resolución judicial en la que se estima que no se vulneró el derecho al honor del sindicato porque las manifestaciones realizadas por los representantes de la patronal se produjeron en un contexto de conflicto laboral real y de interés general.

Coordinadora había denunciado que les calificasen de hacer "terrorismo sindical", de atribuirles actos ilegales en relación a una huelga que no llegó a puerto por una desconvocatoria anterior a la fecha, de manifestar ser objetos de un secuestro o de las pérdidas de pedidos y cargas de trabajo, incluso de otorgarles la propiedad de causar "el final de la industrial naval en Cádiz", además de "sindicato inexistente".

La CTM considera que estas declaraciones suponen una extralimitación que busca desacreditar al sindicato ante los trabajadores con el fin de la pérdida de apoyos y afiliación, y por tanto, solicitaban una indemnización por socavar ese derecho al honor que iría destinada a la caja de resistencia.

Según anuncia Femca, la sentencia ha reconocido expresamente como hecho probado los perjuicios sufridos por múltiples empresas de la industria auxiliar del naval —entre ellas compañías integradas en la Asociación de la Industria Auxiliar Naval (IAN) y la propia Navantia— a raíz de la convocatoria de huelga, origen del procedimiento. El juez señala que las expresiones de Femca no pueden considerarse ultrajantes ni ofensivas, al formar parte de un debate legítimo y vinculado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Femca no negó haber realizado estas manifestaciones durante la celebración del juicio, aunque insistió en la contextualización de la tensión y violencia callejera habituales vinculadas al conflicto laboral con el propósito de denunciar una situación que afectaba gravemente al tejido productivo de la provincia. Por eso considera que la resolución judicial corrobora su papel en defensa de los intereses de las empresas del metal, no solo del sector naval, sino del conjunto de la industria gaditana.

Desde la Federación de empresas defienden que el fallo añade estabilidad y serenidad al escenario laboral actual, en un momento en el que el sector afronta una etapa de actividad consolidada: con carga de trabajo garantizada por las principales tractoras de la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, la vigencia del convenio colectivo recientemente firmado y la actualización salarial conforme al IPC, factores que refuerzan la competitividad y la confianza inversora.

“Esta sentencia reafirma la legitimidad de la defensa de los intereses empresariales y la necesidad de preservar un clima de respeto y diálogo en las relaciones laborales”, ha subrayado José Muñoz, secretario general de Femca, quien ha destacado que “la madurez demostrada por el conjunto del sector debe servir ahora para mirar al futuro con estabilidad, atraer inversión y generar más empleo y oportunidades en la industria del metal de la provincia”. Además, reiteran su compromiso con el diálogo social, la cooperación institucional y la mejora del clima laboral, convencida de que solo a través de la responsabilidad compartida entre empresas, trabajadores y administraciones podrá consolidarse un futuro industrial sólido y sostenible para la provincia de Cádiz.