Navantia ya ha retomado la actividad en todos los programas en marcha en la Bahía de Cádiz mientras sigue negociando con el comité intercentros un acuerdo para la desescalada y vuelta a la normalidad previa a la pandemia de coronavirus.. La reunión celebrada este miércoles se ha vuelto a cerrar sin acuerdo, aunque ambas partes se han vuelto a citar este jueves, según han indicado fuentes sindicales.

La empresa puso sobre la mesa la pasada semana un plan de reactivación en tres fases que fue rechazado por los representantes sindicales. La idea inicial es que el pasado lunes volviera el 50% de la plantilla; una semana después, el 18 de mayo, se alcanzaría el 75%, y a partir de ahí paulatinamente hasta completar la totalidad,

En el caso de la la Bahía de Cádiz, Navantia ha retomado los trabajos en las corbetas para Arabia, los programas de eólica marina, así como la actividad de Sistemas y de Reparaciones, tanto en Rota, como en Cádiz, "donde se han reestructurado los slots reservados con anterioridad a la crisis y se espera próximamente la llegada a sus instalaciones de 2 grandes crucero", según han indicado fuentes de la empresa, en referencia clara al Allure of the Seas, que entrará en los próximos días, y al Celebrity Constellation, que aún no ha fijado la fecha de entrada.

Fuentes de la compañía han incidido en que en los tres centros de trabajo de la Bahía y en las instalaciones de Rota se ha realizado una exhaustiva adecuación de puestos de trabajo, incluyendo talleres, con las recomendaciones incluidas en los protocolos aprobados, tales como señalización horizontal y vertical, pantallas de separación en las mesas, garantizar distancia de seguridad y reparto de mascarillas.

Navantia ha implantado un protocolo de seguridad y salud laboral con continuos controles que aseguran que el grado de cumplimiento de dicho protocolo es total. "Como resultado de estos controles, puede asegurarse que toda la plantilla y empresas colaboradoras están realizando su trabajo con Equipos de Protección Individual dentro de sus instalaciones", han indicado las mismas fuentes.

Entre otras medidas, la empresa sostiene que se han establecido turnos de trabajo decalados, con el fin de facilitar que no se produzcan aglomeraciones en accesos, vestuarios y zonas comunes. Además, se ha vuelto a habilitar el transporte colectivo, aunque limitado al 50% de su capacidad y obligando al uso de mascarillas a todos sus usuarios.

Asimismo, Se han instalado contenedores con cámaras térmicas para toma de temperatura a todo el que entre al astillero, y se han adecuado a la nueva situación los equipos y medios de uso compartido, como impresoras o máquinas de vending, siendo éstas últimas clausuradas.