Más de 320 abogados y procuradores de toda España han remitido este viernes un escrito al ministro de Justicia y a otros responsables políticos para solicitar la adopción de medidas urgentes para la reanudación de la actividad judicial.

Entre las acciones propuestas, los profesionales destacan la necesidad de adaptar la digitalización de la actividad judicial y el fomento del teletrabajo, un plan de choque con dotación económica para la reactivación del sector, con especial atención al turno de oficio en estos difíciles momentos, así como una reducción del IVA que grava los honorarios al 4% por considerar que el trabajo en juzgados y tribunales obedece a una actividad esencial de la sociedad, así como al desarrollo del derecho de defensa de los justiciables españoles.

Los abogados y procuradores que firman el escrito explican que "la Administración de Justicia no puede estar paralizada por más tiempo". "La Justicia es esencial y debe ser tratada como tal. Era lógico que, por razones de seguridad y al no contar con los medios tecnológicos necesarios para que continuase funcionando, se paralizase durante la gran ola, como así la definió el presidente del Gobierno. Ahora bien, es de justicia y de sentido común que, durante ese tiempo, se debió de dotarla de los medios tecnológicos necesarios, entre ellos, el teletrabajo, para que pudiese ponerse en funcionamiento a la mayor brevedad, pero nada se ha hecho sobre ello y la paralización no puede ni debe persistir. Las razones son obvias, el taponamiento de los asuntos irá in crescendo día a día, por lo que levantar esta situación será altamente complicado, por no decir imposible".

Los profesionales firmantes advierten además que los abogados y procuradores necesitan ingresos para subsistir. "Sin demandas incoadas no hay juicios, y sin juicios no hay sentencias, y sin todo esto el colectivo no puede continuar. Podemos ser muchos los que nos tengamos que ver abocados a causar baja en la actividad e incrementar el número de desempleados en España".

Por ello, su principal petición es que las restricciones judiciales se levanten y que el Ministerio de Justicia otorgue los medios tecnológicos necesarios a los juzgados y tribunales para que puedan funcionar y no se vean obligados a paralizar su actividad, de nuevo, en un futuro, "que a lo mejor es muy cercano, ante las vicisitudes que el coronavirus puede seguir provocando".

"Sólo pedimos que se trate a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad con respecto a cualquier otra administración, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, que durante todo este tiempo no han paralizado su actividad", advierten.