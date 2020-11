El deporte al aire libre estará permitido hasta las 22.00 horas

El deporte al aire libre se queda fuera de las restricciones a la movilidad anunciadas ayer domingo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Así, los gaditanos que deseen correr o hacer deporte al aire libre lo podrá hacer siempre dentro de su municipio y hasta la hora del toque de queda, las 22.00 horas.

Lo que recoga el Boja es que "se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional, que se regirá por la normativa y protocolos específicos aplicables a aquélla. Se suspende temporalmente la celebración de competiciones y eventos deportivos no federados de cualquier categoría de edad y los federados, a excepción de las categorías de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta".

Así,