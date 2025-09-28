Denuncian un vertedero ilegal de ropa usada en La Línea, y no es el primero detectado en el Campo de Gibraltar

Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado la existencia de un vertedero ilegal de restos textiles en las instalaciones del antiguo basurero de La Línea de la Concepción.

El colectivo ecologista explica en una nota que ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el que indica las coordenadas exactas del lugar.

La organización alerta de que "camiones de gran porte acceden de forma reiterada a este enclave para descargar grandes cantidades de ropa usada", lo que está generando un "acopio masivo de residuos sin ningún tipo de autorización ni control ambiental".

Verdemar ha recordado que no es la primera vez que se detectan vertederos de este tipo en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y cita como ejemplo un importante vertedero ilegal detectado en Algeciras, en el polígono industrial Cortijo Real, en verano de 2023.

Aquel caso también fue denunciado ante la Guardia Civil, lo que dio lugar a la apertura de diligencias previas por delito ambiental en un Juzgado de Instrucción de Algeciras.

"Estos vertidos ilegales de ropa usada no sólo degradan el entorno y el paisaje, sino que además suponen un riesgo ambiental y sanitario: proliferación de plagas, incendios, contaminación de suelos y aguas, y un claro incumplimiento de la normativa de gestión de residuos", señala la asociación.

Por todo ello, Verdemar exige a las autoridades competentes una "intervención inmediata para clausurar estos puntos de vertido ilegal, identificar a las empresas responsables y restaurar los espacios afectados, así como una mayor vigilancia para evitar la consolidación de estas prácticas delictivas".