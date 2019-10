El delegado de Educación se interesa por los centros afectados por el terremoto del viernes

El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Miguel Andréu, ha visitado este lunes Olvera con un técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), para conocer sobre el terreno las necesidades de IES Sierra de Líjar. En este centro, al igual que en el IES Fuente Grande de la localidad de Alcalá del Valle, es donde más se dejó sentir el terremoto de magnitud 4’5 que tuvo lugar el viernes 25 de octubre, a las 11.35 horas.

Andreú, al que también ha acompañado el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento olvereño, Ramón Núñez, ha comprobado que existe una abertura de la junta de dilatación entre el edificio principal y la última ampliación del mismo, aunque según la valoración del técnico de APAE "dentro de las aulas no hay ningún daño, ni hay fisuras ni en techo, ni en paredes, ni en suelo, por lo que no hay riesgo de ocuparlas". Aún así, el delegado ha señalado que “la actuación de recalce o consolidación de aquella estructura, que aún no presentando un riesgo evidente, necesita a medio plazo estabilizarse para que no vaya a mayores, será incluida en la programación de la Agencia”.

Con respecto al centro alcalareño Fuente Grande, las consecuencias del temblor de tierra han sido “más superficiales, algún azulejo y cristal rotos y fisura en tabiquería, pero el edificio es bastante nuevo y no hay ningún riesgo”, a juicio del mismo técnico. Esta mañana de hecho las clases se han impartido con normalidad.

El responsable de la Delegación ha concluido su visita a la Sierra interesándose también por las demandas del resto de centros educativos de Olvera tal como le ha solicitado el teniente de alcalde, y como ya hiciera con la totalidad de los de Alcalá del Valle, en un recorrido por dicho municipio que casualmente realizó justo la semana anterior a que ocurriera el fenómeno sísmico.