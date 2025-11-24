Décima edición de los Premios Fegadi en Rota para reconocer el compromiso con la inclusión en la provincia de Cádiz
Ayuntamientos, entidades sociales, medios de comunicación y asociaciones reciben el respaldo del movimiento asociativo
La inmigración salvó a la provincia de Cádiz de perder población en 2024
La localidad de Rota celebrará el próximo sábado 29 de noviembre la décima edición de los Premios Fegadi Cocemfe, un encuentro muy esperado por el movimiento asociativo que agrupa a 36 entidades y representa a más de 5.000 personas con discapacidad física y orgánica en la provincia de Cádiz. Un acto cargado de significado que, una década después, continúa reconociendo a quienes construyen cada día una sociedad más justa, accesible e inclusiva, explica la entidad en un comunicado.
En la categoría A la Accesibilidad Universal, el galardón recaerá en el Ayuntamiento de San Roque, al valorarse su apuesta continuada por entornos más accesibles y sensibles a las necesidades de la ciudadanía con discapacidad. El Premio a la Colaboración Institucional será para el Ayuntamiento de Los Barrios por su trabajo conjunto y su compromiso con las políticas inclusivas. La Fundación Solidaridad Carrefour recibirá el Premio a la Responsabilidad Social, destacándose su apoyo activo a proyectos dirigidos al colectivo. Como novedad en esta edición, se incorpora el reconocimiento A la Mirada Inclusiva, que este año se concede a Onda Cádiz TV por su labor de visibilización y difusión de la realidad, capacidades y retos de las personas con discapacidad.
También se otorgarán dos premios a Buenas Prácticas, votados por las propias entidades miembro de Fegadi Cocemfe. En la categoría de Discapacidad Física, el reconocimiento será para la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia de Cádiz por su proyecto 'Sembrando Inclusión'. En la categoría de Discapacidad Orgánica, el galardón recaerá en la Asociación Párkinson Cádiz por su programa de Atención Integral a personas con párkinson y sus familias.
La ceremonia incluirá igualmente las Menciones Especiales Fegadi 2025, que reconocen trayectorias y aportaciones extraordinarias. La primera, a título póstumo, será para Concha Muñoz Gutiérrez, por su generosidad y compromiso con el movimiento asociativo. La segunda recaerá en el Club Deportivo Nadagades, ejemplo de superación y deporte inclusivo en la provincia de Cádiz. La tercera meción distinguirá a Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, por su apoyo constante a la inclusión y la construcción de entornos accesibles para todas las personas en dicha localidad.
Fegadi Cocemfe subraya que estos premios no solo distinguen buenas prácticas y compromisos firmes, sino que reflejan la realidad viva de un movimiento asociativo unido, fuerte y decidido a seguir impulsando la participación social, la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad en la provincia de Cádiz.
También te puede interesar
Lo último