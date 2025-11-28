¿Cuánto cuesta que brille la Navidad? El gasto por habitante en 2025

Está claro que la tendencia en los municipios gaditanos y andaluces es aumentar su gasto en el alumbrado navideño, en un intento de utilizarlo como reclamo turístico para revitalizar las zonas comerciales en Navidad.

Pero, más allá del gasto total, es importante atender al dato por habitante, que realmente es el que expresa cuál es el volumen real de la inversión y la apuesta de los gobiernos municipales.

A continuación mostramos en el gráfico algunas de las localidades más destacadas de la provincia de Cádiz y el dato en las capitales de provincia andaluzas.

Gasto Navidad 2025 · Provincia de Cádiz Municipio Gasto Navidad (€) Gasto por habitante (€) Cádiz 1.197.025,70 •••••••••• 10,80 €/hab San Fernando 400.000 ••• 4,27 €/hab El Puerto de Santa María 250.000 • 2,78 €/hab Puerto Real 67.426 • 1,60 €/hab Gasto Navidad 2025 · Resto de Andalucía Municipio Gasto Navidad (€) Gasto por habitante (€) Sevilla 1.998.779 •• 2,91 €/hab Málaga 1.500.000 • 2,54 €/hab Jaén 153.320,35 • 1,37 €/hab Huelva 322.548 • 2,25 €/hab Córdoba 506.602 • 1,57 €/hab Almería 143.000 • 0,71 €/hab

Cádiz está destacada con 10,80 euros por habitante, una cifra muy por encima del resto, lo que la convierte en la capital de provincia andaluza que más invierte en el alumbrado navideño.