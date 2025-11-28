¿Cuánto cuesta que brille la Navidad? El gasto por habitante en 2025
Cádiz es la capital andaluza con mayor gasto por habitante, muy por encima de Sevilla o Málaga.
La fiesta que enciende a los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz: ¿Cuánto se gastan las ciudades en el alumbrado de Navidad?
Está claro que la tendencia en los municipios gaditanos y andaluces es aumentar su gasto en el alumbrado navideño, en un intento de utilizarlo como reclamo turístico para revitalizar las zonas comerciales en Navidad.
Pero, más allá del gasto total, es importante atender al dato por habitante, que realmente es el que expresa cuál es el volumen real de la inversión y la apuesta de los gobiernos municipales.
A continuación mostramos en el gráfico algunas de las localidades más destacadas de la provincia de Cádiz y el dato en las capitales de provincia andaluzas.
Cádiz está destacada con 10,80 euros por habitante, una cifra muy por encima del resto, lo que la convierte en la capital de provincia andaluza que más invierte en el alumbrado navideño.
