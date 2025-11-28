¿Cuánto cuesta que brille la Navidad? El gasto por habitante en 2025

Cádiz es la capital andaluza con mayor gasto por habitante, muy por encima de Sevilla o Málaga.

La fiesta que enciende a los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz: ¿Cuánto se gastan las ciudades en el alumbrado de Navidad?

28 de noviembre 2025 - 06:00

Está claro que la tendencia en los municipios gaditanos y andaluces es aumentar su gasto en el alumbrado navideño, en un intento de utilizarlo como reclamo turístico para revitalizar las zonas comerciales en Navidad.

Pero, más allá del gasto total, es importante atender al dato por habitante, que realmente es el que expresa cuál es el volumen real de la inversión y la apuesta de los gobiernos municipales.

A continuación mostramos en el gráfico algunas de las localidades más destacadas de la provincia de Cádiz y el dato en las capitales de provincia andaluzas.

Gasto Navidad 2025 · Provincia de Cádiz

Municipio Gasto Navidad (€) Gasto por habitante (€)
Cádiz 1.197.025,70 •••••••••• 10,80 €/hab
San Fernando 400.000 ••• 4,27 €/hab
El Puerto de Santa María 250.000 2,78 €/hab
Puerto Real 67.426 1,60 €/hab

Fuente: Elaboración propia · Año 2025

Gasto Navidad 2025 · Resto de Andalucía

Municipio Gasto Navidad (€) Gasto por habitante (€)
Sevilla 1.998.779 •• 2,91 €/hab
Málaga 1.500.000 2,54 €/hab
Jaén 153.320,35 1,37 €/hab
Huelva 322.548 2,25 €/hab
Córdoba 506.602 1,57 €/hab
Almería 143.000 0,71 €/hab

Fuente: Elaboración propia · Año 2025

Cádiz está destacada con 10,80 euros por habitante, una cifra muy por encima del resto, lo que la convierte en la capital de provincia andaluza que más invierte en el alumbrado navideño.

