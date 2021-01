Cuatro plantas del Puerta del Mar ya acogen pacientes covid

Los hospitales de la Bahía de Cádiz están en una situación cada vez más preocupante ante la pandemia de coronavirus que asola el planeta. En la mañana de este miércoles el Puerta del Mar tiene a 97 pacientes ingresados, ocho de ellos en la UCI, pero lo más novedoso es que ya son cuatro plantas del centro las que tienen a contagiados alojados, toda vez que un control de la sexta planta ha tenido que acoger a 12 internos ante la saturación de las tres plantas superiores y porque la dirección del centro está evitando que los enfermos covid compartan habitación.

En el hospital de San Carlos actualmente hay 33 personas ingresadas, 17 de ellos en la séptima planta y 16 en la octava, lo que da una idea de la situación tan delicada de un centro que hasta hace pocas semanas tenía pocos casos. Sin embargo, la alarmante subida en la tasa de incidencia de San Fernando ha ido conllevando más casos que requieren hospitalización.

Así pues, entre los tres centros de la Bahía suman ya 190 ingresos, contando también el medio centenar que se encuentran en planta en el Clínico de Puerto Real y los 10 que están en la UCI.

Los facultativos alertan además del descenso en la edad media de los pacientes. Es cierto que las personas más mayores y con patologías previas son las que más están sufriendo la enfermedad, pero eso no quiere decir que haya personas de mediana edad que están requiriendo el uso de respiradores en las UCI por el agravamiento de las neumonías bilaterales que sufren. De hecho, algunos pacientes de mediana edad que están ahora mismo en la UCI del Puerta del Mar, de entre 45 a 55 años, habrían estado en la calle Las Cortes de San Fernando durante aquella fiesta improvisada de Navidad que apareció en los informativos del país cantando el futbolero cántico de hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Por desgracia el resultado de conductas irresponsables en plena pandemia no sólo puede causarles una tragedia a ellos sino también a sus familiares.

"Hasta que no endurezcan las medidas y pongan multas fuertes esto no se va a acabar", comentaba un enfermero de un hospital gaditano cansado ya de luchar para salvar vidas mientras que otros siguen tomándose el virus a broma. "No entienden que si tienes 19 años pero el virus encuentra un resquicio por el que hacerte daño te puede matar. Es muy grave. Hay gente joven sin patologías previas con respiradores. A ver si se enteran de una vez porque ya no sabemos cómo decirlo".

En caso de que la tendencia al alza de los ingresos continúe no habrá más remedio que empezar a ocupar las habitaciones con dos pacientes. El personal sanitario no daba abasto ayer, día en que sólo quedaban tres camas libres por ocupar en la zona covid.