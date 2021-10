Cuatro años de prisión a un hombre por abusar de su hija de siete años en Jerez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de cuatro años de prisión puesta por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de abuso sexual de un hombre a su hija, que contaba con siete años cuando se produjeron los hechos.

Según la sentencia los hechos ocurrieron en diciembre de 2018 cuando el acusado apareció en su casa de Jerez con signos de embriaguez y las ropas manchadas de vómito. En la casa se encontraba su hija de siete años, la pareja del acusado, la hija de ésta, de once años, y una hermana del acusado y tía de la víctima.

El hombre se marchó a su habitación a acostarse y desde allí llamó a su hija para que durmiera con él. Una vez en la cama, llevó a cabo el abuso relatado en la sentencia, lo que hizo que entraran la pareja del acusado y su hermana y se llevaran a la niña.

Una vez condenado por la Audiencia, el acusado ha presentado recurso contra la sentencia ante el TSJA, que lo ha desestimado al considerar que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado, pues se ha practicado prueba de cargo suficiente para enervarla.

Igualmente, señala que no se ha acreditado la existencia de un error patente en su valoración, no resultando de aplicación el principio in dubio pro reo, toda vez que los magistrados que integraron el tribunal de instancia "no tuvieron duda alguna sobre la culpabilidad del acusado".