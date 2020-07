CSIF pide al SAS que "no baje la guardia" ante los rebrotes

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que “no baje la guardia” ante posibles rebrotes de Covid-19 que aumenten la presión asistencial. Para ello, la Central Sindical considera que es necesario reforzar, sin más demora, las plantillas de los centros de Atención Primaria y en los servicios de Urgencias de los hospitales, pues son los primeros que reciben a pacientes con síntomas. El refuerzo de este personal, con la cobertura al cien por cien de las plantillas, son esenciales para prevenir cualquier tipo de colapso en los servicios sanitarios, como ya se vivió en esta pasada primavera.

Tal y como explica el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, “tenemos que exigir al SAS que tome las medidas oportunas para asegurar la sostenibilidad del servicio y garantizar la seguridad tanto de los profesionales como de la ciudadanía y no vernos desbordados de nuevo por falta de previsión”.

Por otra parte, CSIF entiende que la implantación y desarrollo de la figura de los rastreadores debe realizarse con más rapidez, y con una formación adecuada, ya que el número actual de estos profesionales en activo es absolutamente insuficiente para la situación en que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que la labor de los rastreadores es indispensable para controlar con eficacia los brotes y minimizar la posibilidad de contagios.

CSIF considera que, en estos momentos, en los que no hay brotes importantes en nuestra provincia y se supone que los centros sanitarios están bien equipados con material de protección suficiente, “es importante ser muy precavidos. Llevamos muchos meses trabajando bajo circunstancias excepcionales y ya hemos comprobado cómo la Administración ha sido incapaz de dignificar la labor de nuestros profesionales y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Así que, al menos, reclamamos al SAS que no pierda de vista la situación y no deje que nos pille el toro”, ha finalizado Puyana.