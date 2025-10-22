Csif denuncia que el Gobierno debe 50 millones de euros a los empleados públicos de Cádiz por la falta de acuerdo salarial

Csif, sindicato más representativo en las administraciones públicas, calcula que el Ministerio de Función Pública y Transformación debe a las empleadas y empleados públicos gaditanos 51 millones de euros por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025. El cálculo se eleva hasta los 310 millones de euros para este colectivo en Andalucía.

La presidenta de Csif Cádiz, Mercedes Amézaga, califica de “lamentable e injusta” la pérdida de poder adquisitivo que sufre el colectivo de empleados públicos por “la actitud cicatera” del Gobierno central, que mantiene estancada la negociación con los representantes sindicales. Para Amézaga “no es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6 % desde 2022”, en referencia al “mal acuerdo” firmado por entonces entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024 y que CSIF se negó a firmar por considerarlo insuficiente. "Si el cálculo se remonta a los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20%", apunta el sindicato en un comunicado.

Por este motivo, Csif, en unidad sindical con UGT y CCOO, se movilizará el próximo 30 de octubre en las subdelegaciones del Gobierno para exigir al Ejecutivo que "reaccione y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido".

Estas protestas, que se desarrollan bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', se reproducirán en todas las provincias de España y marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una gran concentración en noviembre en Madrid y que podría acabar en una huelga nacional en diciembre, "la primera en las administraciones públicas para el Gobierno de Pedro Sánchez si el Ministerio persiste en el bloqueo de la negociación colectiva", apuntan desde Csif.

Amézaga, por otra parte, ha mostrado su total rechazo a la negativa del Gobierno andaluz a la firma del preacuerdo por la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía. “La actitud de la Administración andaluza es inaceptable y requiere de un calendario contundente y específico de actuaciones para mostrar nuestro desacuerdo, que anunciaremos en los próximos días”, ha explicado el presidente de Csif Andalucía, Germán Girela.

Sin embargo, el sindicato considera que el día 30 de octubre no es el adecuado para iniciar estas actuaciones dirigidas contra la Junta de Andalucía por coincidir en el tiempo con las movilizaciones ya convocadas para exigir al Gobierno central un nuevo acuerdo salarial, ya que se diluye la fuerza de ambas reivindicaciones. “Y así se lo hemos hecho saber a las otras organizaciones sindicales”, ha señalado el responsable sindical a nivel autonómico.