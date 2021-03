En Ciudadanos no pasa nada, al menos en la provincia de Cádiz. Este es el mensaje de tranquilidad que ha lanzado el coordinador provincial de la formación naranja, Carlos Pérez, tras los últimos acontecimientos vividos en el seno de esta formación política. Pérez dijo con rotundidad que el "terremoto político de Ciudadanos no ha llegado a Cádiz, al igual que no ha llegado al Gobierno andaluz".

Pérez quiso dejar claro que tras lo sucedido con la moción de censura en la Asamblea de Murcia y tras las dimisiones habidas en la dirección nacional del partido y en otras instituciones, "la militancia de Ciudadanos puede ir con la cabeza muy alta porque este partido no ha modificado su forma de trabajar ni en Cádiz, ni en el resto de Andalucía, donde en todos los gobiernos en los que estamos somos garantía de estabilidad, somos un ejemplo de lucha contra la corrupción y somos un muro de contención contra los populismos, tanto el que representa Podemos como el de Vox".

En este punto el político jerezano quiso valorar de manera muy positiva los cinco pactos de gobierno que este partido mantiene en la provincia de Cádiz desde las elecciones municipales de mediados de 2019. Tres de esos acuerdos de gobierno se cerraron con el PP (en los ayuntamientos de Algeciras, El Puerto de Santa María y Benaocaz) y los otros dos con el PSOE (en San Fernando y Sanlúcar). "En todos los casos los pactos van bien, los gobiernos son solventes y estamos volcados en luchar contra la pandemia", dijo antes de corroborar que ni sus socios del PP, ni los del PSOE han realizado movimientos sospechosos para intentar absorber a los ediles naranjas o para ningunearlos. "Todo lo contrario, las relaciones con nuestros socios no han hecho más que afianzarse", recalcó quien es el coordinador provincial de Ciudadanos en Cádiz desde el año pasado.

Carlos Pérez también garantizó que en los últimos días no ha habido ni fuga de militantes, ni renuncia por parte de los concejales de esta formación. En concreto, las urnas dieron hace dos años 37 concejales a Ciudadanos repartidos en 18 municipios gaditanos. Y de esos ediles sólo dos abandonaron la disciplina de este partido pero hace tiempo ya: Domingo Villero en el Ayuntamiento de Cádiz y Luis Manuel Rivera en el de Chipiona.

Y para corroborar el buen estado de salud de Ciudadanos en el territorio gaditano Pérez adelantó que se ha iniciado ya el proceso para renovar las diferentes juntas directivas de las agrupaciones locales del partido. Las votaciones serán el próximo 23 de marzo “pero ya estamos detectando mucha ilusión entre nuestros afiliados en la presentación de candidaturas”.