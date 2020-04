Coronavirus: Así han cambiado los hábitos de los andaluces desde que comenzó la crisis

La crisis sanitaria del coronavirus ha cambiado radicalmente los hábitos y costumbres de la población a nivel global, confinada en un amplio porcentaje para hacer frente a una pandemia sin precedentes en los últimos años. En España, que ha superado ya ampliamente los 100.000 positivos por COVID-19, vamos camino de una ampliación del estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 14 de marzo y la cuarentena se prorrogará al menos hasta el próximo 26 de abril.

El impacto de la pandemia en España y otros 130 países queda reflejado en la herramienta puesta a disposición de sus usuarios por Google, capaz de mostrar cómo se están moviendo los ciudadanos desde el inicio de la crisis gracias a la tecnología de geolocalización utilizada su aplicación Google Maps. Estos denominados Informes de Movilidad Comunitaria COVID-19 tienen como objetivo "proporcionar información sobre lo que ha cambiado en respuesta a las políticas destinadas a combatir el coronavirus".

La herramienta ofrece datos nacionales y regionales, estableciendo el estudio de la movilidad en seis categorías: locales comerciales y de ocio, alimentación y farmacia, parques, estaciones de transporte, lugares de trabajo y zona de residencia. Así, es posible comprobar el impacto que ha causado la pandemia en Andalucía, que ha reducido en un 94% la afluencia a locales comerciales y de ocio desde el pasado 14 de marzo o los desplazamientos a tiendas de alimentación y farmacias, que experimentaron un pico pronunciado en los días previos a la declaración del estado de alarma y un descenso del 81% respecto a la línea de base, que toma como referencia el valor medio, para el día correspondiente de la semana, durante el periodo de cinco semanas del 3 de enero al 6 de febrero de 2020.

Según las gráficas de Google, hubo un importante aumento de la visita a los parques coincidiendo con el puente del 28 de febrero, Día de Andalucía, y posteriormente una caída del 88%. El tránsito que se mantiene se corresponde principalmente a los paseos a perros, de ahí que la caída no sea tan brusca. El mantenimiento de la actividad laboral esencial también deja en una pérdida del 90 por ciento la afluencia a las estaciones de transportes, mientras que el descenso de visitas al lugar de trabajo se queda en el 65%. El único dato que sube respecto a la línea de base es la tendencia de movilidad en el lugar de residencia, es decir, en nuestros respectivos barrios. La estadística andaluza sigue la tendencia nacional, con pequeñas diferencias como el desplazamiento a lugares de alimentación y farmacia, con Andalucía cinco puntos por encima de la media española.

Google aclara que los datos que se incluyen dependen de la configuración del usuario, la conectividad y si cumple con su umbral de privacidad, esto es, cuando un lugar no está lo suficientemente ocupado como para garantizar el anonimato, en cuyo caso no se muestra el cambio. Estas estadísticas se calculan en función de los datos de los usuarios que han habilitado el Historial de ubicaciones para su cuenta de Google, por lo que los datos representan una muestra de los usuarios. "Como con todas las muestras, esto puede o no representar el comportamiento exacto de una población más amplia".

Datos protegidos

Según Google, estos informes se desarrollaron "para ser útiles al cumplir con nuestros estrictos protocolos de privacidad y proteger la privacidad de las personas. Ninguna información de identificación personal, como la ubicación, los contactos o el movimiento de un individuo, está disponible en ningún momento.

La información contenida en estos informes se crea con conjuntos agregados de datos anónimos de los usuarios que han activado la configuración del Historial de ubicaciones, que está desactivada de manera predeterminada. Las personas que tienen activado el Historial de Ubicaciones pueden optar por desactivarlo en cualquier momento desde su Cuenta de Google y siempre pueden eliminar los datos del Historial de Ubicaciones directamente de su Línea de Tiempo.

Estos informes funcionan con la misma tecnología de anonimización de clase mundial que utilizamos en nuestros productos todos los días y que mantienen sus datos de actividad privados y seguros. Estos informes utilizan privacidad diferencial, que agrega ruido artificial a nuestros conjuntos de datos, lo que permite resultados de alta calidad sin identificar a ninguna persona individual. Estas protecciones de preservación de la privacidad también aseguran que no se comparta el número absoluto de visitas".