Coronavirus en Chiclana: Nuevo positivo de un alumno en un colegio pero sin cuarentena ni pruebas para los compañeros

El colegio Niño Jesús ha informado este fin de semana a los padres de un positivo por coronavirus de un alumno de la clase de Infantil de cinco años, comunicando al mismo tiempo que se han llevado a cabo desde el centro todas las medidas sanitarias establecidas en el protocolo para reducir el riesgo de posibles contagios.

De esta forma, los responsables del centro aseguran en dicho escrito que tras varias conversaciones con los enlaces sanitarios, teniendo en cuenta el protocolo establecido y la respuesta dada desde el Centro de Epidemiología, "no se procederá a realizar ninguna medida sanitaria nueva", informando además de que "no se realiza ninguna prueba Covid-19 a los alumnos de Infantil de cinco años, como tampoco se establece ninguna medida de confinamiento, debido a que el caso positivo es asintomático y no ha asistido dentro de las 48 horas determinadas al centro educativo".

Por tales indicaciones dadas por los servicios sanitarios de la Junta, el comunicado informa a los padres de que este lunes el centro abrirá de forma habitual, pudiendo los alumnos acudir al colegio "extremando las medidas de precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con Covid-19", reza el escrito.

Ante tal situación, no son pocos los padres que han mostrado su preocupación por la ausencia de medidas adicionales, así como por el desconocimiento de las circunstancias en las que se están llevando a cabo estas medidas, al considerar que se dan las condiciones para que se adopten actuaciones de seguridad más allá de las anunciadas.

Cabe recordar que el pasado viernes fue la propia Flampa la que denunciaba la situación que se viene produciendo en muchos de los centros de la ciudad y la falta de información clara y fiable a los padres, lo que está generando un aumento de incertidumbre y el miedo entre las familias por el incremento de los contagios en la población en general y el colapso de las medidas sanitarias y de prevención". Asimismo, son ya varias las federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia que han pedido la suspensión de las clases durante unos días ante la preocupante situación en la que se encuentran determinadas ciudades del entorno.