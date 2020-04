Coronavirus en Cádiz: Últimas noticias del 12 de abril

Tras varios días con cifras estables en cuanto a contagios, este Domingo de Resurrección se ha producido un nuevo repunte con siete fallecidos y el doble de nuevos contagios. En concreto un total de 28 personas han dado positivo por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando a 971 el total de infectados, 436 de ellos hospitalizados y 70 en la UCI. Son ya 59 las personas que han muerto desde el inicio de la pandemia.

203 positivos entre los profesionales gaditanos de Salud

El 21% de los gaditanos que han dado positivo por COVID-19 desde el pasado mes de marzo pertecenen al sector sanitario. En total son 203 los profesionales gaditanos de Salud que se han contagiado de coronavirus, mientras que otros muchos han sido aislados en sus domicilios como medida de precaución para frenar la pandemia.

Una oferta de 150 millones de mascarillas sin respuesta

Un empresario gaditano afincado en Shangai desde hace más de 8 años presentó el pasado Martes Santo una oferta de 150 millones de mascarillas que aún no ha encontrado respuesta. La fabricación de estas mascarillas corre a cargo de una empresa china con la que trabaja este empresario andaluz desde 2014.

Chipiona, un paraíso abandonado

Chipiona es un claro ejemplo del grave perjuicio que la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus ha supuesto para las localidades que cuentan con el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos. Un paseo por el municipio nos deja una estampa de calles vacías, con muy pocos chipioneros y ni rastro de los miles de sevillanos que hubiesen disfrutado de sus vacaciones de Semana Santa en la costa gaditana.

No habrá honores para el Elcano en Cádiz

El Juan Sebastián Elcano se queda sin su tradicional recibimiento en Cádiz en su regreso a casa tras finalizar su XCII crucero de instrucción. El buque escuela de la Armada Española llegará directamente a su base en la Carraca el próximo jueves 16 de abril. Las medidas de confinamiento han adelantado el regreso del Elcano, previsto para el sábado 18 en el muelle gaditano.

La vuelta a la normalidad será "progresiva y muy cautelosa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este domingo que "todavía estamos lejos de la victoria" en la lucha contra el coronavirus y aún no se está entrando en la llamada fase de desescalada, que comenzará "como pronto" en dos semanas. Así, la vuelta a la normalidad será "progresiva y muy cautelosa" y no descarta nuevas restricciones para asegurar que no se produzca un repunte en el número de contagios.

¿Qué actividades vuelven este lunes?

Este lunes 13 de abril deben volver al trabajo los empleados de actividades no esenciales, tras concluir la restricción decretada por el Gobierno el pasado día 9. Aunque la recomendación general es teletrabajar siempre que sea posible, estas son las actividades que vuelven y las que siguen sin estar permitidas.