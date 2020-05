Un Rocío diferente, con la voz y la guitarra de Javi Bey

Ni salidas de los rocieros, ni embarques en Bajo de Guía, ni peregrinación por Doñana, ni presentación ante la Virgen, ni procesión de la Blanca Paloma por las calles de la aldea almonteña... El coronavirus sigue borrando este año cosas del calendario, como viene haciendo desde mediados de marzo. Y El Rocío no iba a ser una excepción. Y esta orfandad de los rocieros gaditanos en un año tan extraño ha inspirado al músico flamenco Javi Bey (San Fernando, 1970) para componer una sevillana que está volando ya por las redes sociales para satisfacción, y también nostalgia, de todos los rocieros.

Con su guitarra y su voz, y con una dedicación muy particular a la hermandad del Rocío de San Fernando, Bey va relatando los momentos únicos que viven los romeros cada primavera camino de Almonte y que este año no se repetirán. "Un Rocío diferente", resume en un estribillo en el que recalca que en la ermita ya no habrá nadie: "Tú solita, Madre mía, solo tú y nuestros corazones".

No es esta la única composición musical que ha salido de la guitarra de Javi Bey durante este largo confinamiento. Y es que a finales de marzo, y pese a que el Carnaval hacía un mes que había acabado, Bey le dio forma a un pasodoble en el que quiso resumir tantos sentimientos almacenados en este encierro pero mostrando también su agradecimiento a esos colectivos profesionales que hicieron frente al coronavirus desde primera fila.

Estas dos composiciones no son extrañas en este isleño que se confiesa rociero, flamenco y carnavalero a partes iguales. En cuanto a la tercera de estas facetas, recuerda que con 14 años ya creó su primera comparsa. Y en su currículum carnavalero aparece con letras de oro las semifinales que logró en 1998 en el concurso del Falla la comparsa chiclanera 'Los hombres de la bicicleta', de la que fue autor de letra y música.

Junto a su mujer, Milagros Luque Baizán, Javi Bey gestiona una empresa de eventos llamada Evengest que, al igual que le ha sucedido a todo el sector musical, lleva dos meses y medio en dique seco. El confinamiento les dejó sin poder actuar en multitud de eventos que tenían contratados para esta primavera, con conciertos en bodas, comuniones, actos de empresas, peñas, ferias o el propio Rocío. Pero pese a la crisis actual, y mientras compone en su casa, Javi Bey prefiere mirar adelante convencido de que la situación empezará a remontar más ponto que tarde. "Empezamos ahora a reponernos", dice con optimismo convencido de que el sector podrá salvar parte del verano.