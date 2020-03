CCOO considera necesario que los procesos de regulación de empleo cuenten con presencia sindical con el objeto de garantizar que los mismos se formalizan de acuerdo con la normativa en vigor y salvaguardando los derechos que a los trabajadores les otorga. Por ello, este sindicato ha articulado un mecanismo de seguimiento y asesoramiento para los ERTE en nuestra provincia.

El sindicato muestra su preocupación por los temporales y los fijos discontinuos y exige que no se les excluya de estos procedimientos. Y es que CCOO ha detectado empresas que, afectadas en su actividad productiva por las situación de crisis sanitara y la suspensión de la actividad en varios sectores, están optando por despedir al personal temporal y suspender los contratos fijos discontinuos como si fuera la finalización de la temporada.

Y todo ello a pesar de que el Gobierno ha adoptado medidas que potencian significativamente la adopción de soluciones más flexibles que el despido y las incentiva significativamente con exención de las cuotas a la Seguridad Social de hasta el 100% de las mismas durante la vigencia del ERTE,” hay empresas que están optando por la destrucción de empleo”.

“Estas personas, excluidas de los ERTE, no tendrían acceso a las medidas extraordinarias en relación a la prestación por desempleo que ha introducido el RDL 8/2020 y que, recuerdan desde CCOO, consisten en poder percibir la prestación aunque no tengan el periodo de cotización, poner el “contador a cero” de forma que el paro que se le abone no consuma aquel que la persona trabajadora ya tenía generado y la garantía de mantenimiento del empleo durante 6 meses posteriores a la vigencia del ERTE.

CCOO dará traslado de estas situaciones a la Inspección de Trabajo y a la Junta de Andalucía a la que exigirán que obren en consecuencia. “Para CCOO Andalucía no es aceptable que, de nuevo, sean las personas más débiles y precarias de la cadena productiva quienes sean los más perjudicados por la crisis sanitaria”, ha señalado la secretaria general en Cádiz, Lola Rodríguez.

“Vamos a defender que esta situación o sea usada por empresarios sin escrúpulos de manera torticera y para ello hemos puesto en marcha todo cuanto está en la mano de nuestra organización", apunta.

Los titulares de las secretarías generales de las diferentes estructuras de CCOO en Cádiz han mantenido un encuentro telemático con el objeto de abordar distintas cuestiones relacionadas con la afectación de la crisis sanitaria en el mundo laboral de nuestra provincia.

En este sentido, los responsables sindicales han prestado especial atención al importante número de ERTE de se están registrando en los más diferentes sectores productivos de nuestra provincia, con una especial incidencia inicial en el sector servicios, pero que se están trasladando al resto.

Desde este sindicato han hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para que ponga en funcionamiento un mecanismo de información que permita a las centrales sindicales tener un conocimiento oficial de los ERTE presentados y de la evolución de la tramitación de los mismos. “En momentos el que vivimos la tutela sindical resulta imprescindible para que los procesos de regulación de empleo se hagan de manera ordenada y salvaguardando los derechos de las personas trabajadoras” ha sostenido