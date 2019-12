El juez condena a un banco a devolver un millón de euros a un gaditano

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sanlúcar ha dictado un reciente auto por el que acuerda la ejecución de una sentencia condenatoria contra una entidad financiera que vendió productos bancarios "tóxicos" a un gaditano por valor de 1.079.490,24 euros. Esta ejecución, según informa Bufete Ortiz -que ha llevado la dirección jurídica del caso-, es provisional porque el banco ha recurrido la resolución ante Audiencia Provincial de Cádiz.

La sentencia de primera instancia desestima todas y cada una de las excepciones planteadas por la entidad bancaria y entra "en el fondo de la cuestión, pues considera probado que a este minorista no se le sometió, en ningún momento, a los test MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) de conveniencia e idoneidad, es decir, que los productos bancarios no fueron debidamente explicados al cliente y que, además, no eran adecuados para él al no ser un experto inversor", afirma Ortiz.

La resolución judicial define dichos productos financieros como "complejos" y subraya que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores los ha calificado como "instrumentos complejos y de riesgo muy elevado que pueden generar rentabilidad pero también enormes pérdidas en el capital invertido".

José Luis Ortiz cuenta que este caso se remonta al año 2007. "Mi cliente, un empresario gaditano, tenía unos ahorros y, confiando ciegamente en las instrucciones de la directora de su sucursal, suscribió con la entidad la compra de productos tóxicos bancarios sin saberlo".

Según el responsable de Bufete Ortiz, “en ningún momento se le facilito explicación clara y precisa sobre lo que adquirió, ni documentos sobre las características del producto y riesgos que asumía, pues, de lo contrario, dado su perfil conservador, nunca hubiera comprado estos productos”.

Transcurridos cinco años, señala Ortiz, este empresario gaditano perdió la mayor parte de la inversión realizada. "Perdió, como se dice coloquialmente, hasta la camisa. Afortunadamente, hoy la Justicia le da la razón", concluye el abogado.