La Comisión Europea publica íntegro y en español el nuevo Tratado de Gibraltar con la eliminación de la Verja como elemento clave

La Comisión Europea (CE) ha hecho público este viernes 13 de marzo el texto íntegro y en castellano del tratado que va a redefinir la relación de toda Europa, y de España más directamente, con Gibraltar. El documento puede ser consultado en español 16 días después de que se publicara únicamente en inglés. En el texto, que cuenta con el visto bueno de España, la Unión Europea y Reino Unido exponen las claves sobre las que pivota el acuerdo alcanzando entre ambos en relación con Gibraltar dentro del espacio Shengen, un convenio que trata cuestiones tan delicadas en la zona del Campo de Gibraltar como la Verja con el Peñón, la libre circulación de las personas por el paso fronterizo y la convergencia fiscal.

El texto establece un marco jurídico integral que favorece el desarrollo económico, refuerza las garantías sociales y consolida la cooperación entre las partes, al tiempo que España mantiene intacta su reclamación de soberanía.

Fin de la Verja y libre circulación de personas

El tratado contempla la desaparición de la Verja, eliminando el último muro de Europa continental:

Se establece la libre circulación de personas entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar , lo que beneficiará especialmente a los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente.

, lo que beneficiará especialmente a los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente. No habrá controles de pasaporte entre ambos territorios .

. España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar .

. Las autoridades españolas tendrán última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia.

Libre circulación de mercancías

El tratado regula la circulación de mercancías mediante un sistema de controles armonizados:

España realizará los controles aduaneros de las mercancías que entren en Gibraltar.

de las mercancías que entren en Gibraltar. Se establecerán controles de equipaje para viajeros con destino a la Unión Europea y Gibraltar, garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Convergencia fiscal

El acuerdo incorpora medidas de convergencia en materia de fiscalidad indirecta sobre mercancías.

sobre mercancías. Gibraltar aplicará un impuesto indirecto equivalente al IVA , comenzando en un 15% desde la entrada en vigor del tratado y completando la convergencia en un plazo de tres años.

, comenzando en un 15% desde la entrada en vigor del tratado y completando la convergencia en un plazo de tres años. Disposiciones específicas para el tabaco conforme a la normativa europea. Estas medidas buscan evitar distorsiones económicas y reforzar la equidad en todo el entorno.

Medio ambiente

El texto prevé la adaptación a la normativa medioambiental comunitaria .

. También se incluye la creación de un mecanismo conjunto de evaluación de impacto ambiental .

. Se garantiza el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia, reforzando la protección del entorno natural compartido.

Garantías sociales y mecanismos de cumplimiento

El tratado incorpora garantías destinadas a asegurar un desarrollo equilibrado y justo:

Creación de un mecanismo financiero de formación para el empleo y otras medidas sociales para compensar desigualdades de renta.

y otras medidas sociales para compensar desigualdades de renta. Refuerzo de la coordinación en materia de seguridad social .

. Medidas de protección específica de los trabajadores transfronterizos .

. España tendrá un papel central en la aplicación del Acuerdo, incluyendo la iniciativa para suspender su aplicación, aplicar salvaguardas o rescindir el acuerdo.

Además, España mantiene plenamente su posición sobre la soberanía, como recoge expresamente el texto del acuerdo.

Una nueva etapa para el Campo de Gibraltar

Este tratado abre una nueva etapa para los más de 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, impulsando oportunidades económicas, estabilidad institucional y perspectivas de futuro en una región estratégica para España y Europa.

El acuerdo constituye un paso decisivo hacia un espacio compartido de prosperidad, cooperación y confianza, consolidando un modelo de relación que prioriza el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad regional.