El comercio portuense se rinde

Pasear por el centro histórico de El Puerto es hacerlo entre un mar de locales cerrados con carteles de se vende. Parece una ciudad cuya población huyera en desbandada ante la llegada del enemigo, como si las células del tejido comercial estuvieran siendo atacadas por un extraño y silencioso cáncer que con su metástasis contagia al vecino, y al otro, y al de más allá. La nada tiene en El Puerto apariencia de negocio con cristales sucios, barajas echadas y el mensaje que anuncia una rendición sin condiciones.

Son las doce del mediodía de un jueves y la actividad es mínima. Sólo las calles adyacentes al mercado de La Concepción presentan algo de vida entre tanta quietud. Pero incluso allí apenas hay un par de docenas de clientas ante algunas carnicerías. La primera planta del mercado está cerrada desde hace años. En la puerta, un churrero, que lleva toda la vida amasando historias, nos confirma lo que ven nuestros ojos. “Esto ya no es lo que era, cada vez hay menos actividad, y más aún se nota en los meses posteriores al verano. El mercado está muriéndose pero en el Ayuntamiento no hacen nada. Dicen que van a hacer una rehabilitación para abrir la primera planta, pero de momento… nada”.

La nada. La palabra se repite en las bocas de otros paisanos con los que conversamos. Un cuponero de la ONCE se queja de que cada vez hay menos venta. “Nada, no hacen nada. Mucha reunión, mucha pamplina y nada”. Un minorista del mercado apunta que ya les han advertido que tendrán que compartir puestos cuando se inicie la prometida rehabilitación. “De verdad que parecen idiotas. Pero ¿cómo vamos a compartir un puesto dos vendedores? ¿Repartimos las ganancias al final de la mañana, compramos a medias o cómo hacemos? No se enteran”.

Lo que más nos sorprende de nuestro paseo por la que fue conocida como la ciudad de los Cien Palacios no sólo son las decenas y decenas de locales cerrados, ni siquiera la dejadez de fachadas y fincas otrora señoriales y que reflejan la agonía de una ciudad con aires caribeños a la que se le escapa la vida, lo que más nos llama la atención es el silencio. Silencio, caras tristes, calles vacías, casas cayéndose, pintadas en las esquinas... decadencia. Incluso las calles Luna o Larga presentan un aspecto desolador a una hora donde el sol ya aprieta desde lo más alto.

Al llegar a la plaza del Castillo de San Marcos nos topamos con el pinturero Kiki, un portuense que lleva muchas décadas tomando el pulso a la localidad desde el pescante de su coche de caballos. “Aquí no hay gente ni pa conviarla”, es lo primero que nos suelta al preguntarle por el ambiente lúgubre de El Puerto. Reconoce que los dos meses centrales del verano hay algo más de animación, pero que en cuanto que los niños cogen las mochilas del colegio la sombra del abatimiento lo cubre todo. “El centro da pena, hay más locales cerrados que abiertos. Con lo que era El Puerto. Qué lástima. Y encima vaya precios. No sé si es que tenemos los impuestos más caros de la provincia o qué, pero si vas a Jerez el mismo producto te cuesta la mitad que aquí. Eso no puede ser. Hasta el pescado vale menos allí, y eso que tenemos puerto de mar. No me entra en la cabeza”, lamenta.

El Puerto no pierde ese aire señorial que le viene de casta. Pero es como si se le hubieran echado los años encima sin delicadeza. Imaginen a un caballero andaluz con sombrero de ala ancha, chaqueta clara, camisa a rayas y corbata celeste que se comía el mundo en sus años mozos y que ahora, en la edad provecta, se encuentra solo, desnortado, desilusionado, desengañado por los sucesivos fracasos de una vida que no ha resultado como se la pintaron. A ese caballero me recuerda El Puerto.

En la avenida de la Bajamar las sensaciones no mejoran. Más carteles de se vende, más locales míticos cerrados, poca gente, terrazas vacías, calichas en las fachadas, silencio que no rompe ni los pocos coches que circulan. Muchos aparcamientos en superficie, eso sí. Ni que El Puerto fuera Detroit. Más coches que gente.

La ciudad apenas si tiene mil plazas hoteleras, algo ridículo si se compara con las 13.000 de Chiclana, por ejemplo. Claro que allí hubo políticos con visión de futuro, como José de Mier, que apostaron por atraer a grandes cadenas hoteleras que la han convertido en un referente turístico a nivel europeo. En el enclave portuense de la orillita del Guadalete, pese a su enorme potencial y su encanto, eso no ocurre. Nada más enfilar hacia el casco histórico te topas con ese monumento a la incapacidad política que es Pozos Dulces, donde este jueves seguían trabajando para tapar las vergüenzas de un proyecto fallido que se ha llevado por delante muchos negocios de los alrededores.

En la Puntilla, Valdelagrana o el Barrio Alto las sensaciones no mejoran. Poca actividad, poca vida. Mucha tristeza que sólo se alivia, según cuenta los propios vecinos, los fines de semana en las zonas de bares de copas. “El Puerto no puede ser la Ribera del Marisco y la calle Misericordia. Es pueblerino que nos conformemos con eso”, comenta un hostelero.

Del Peprichye a la nada

Cuando en abril de 2019 el anterior equipo de Gobierno aprobó con carácter inicial el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno (Peprichye ) de El Puerto de Santa María se pensó que este paso podría ser decisivo para modernizar el parque de viviendas portuense. Era una apuesta por aunar tradición y futuro que pretendía conservar y rehabilitar el patrimonio histórico de la ciudad. “Nuestros planes son hacer dos cosas: la primera acelerar al máximo la aprobación del Peprichye, para lo que contamos con la colaboración muy decidida de la Junta. Y la segunda atender todas las alegaciones, que las habrá, que vayan en la línea de facilitar la construcción y rehabilitación de los edificios; que no haya trabas para agregar o segregar parcelas, que los niveles de protección sean racionales, etcétera, y también que no se pongan pegas a determinadas inversiones que consideramos muy positivas como los pequeños hoteles con encanto, las viviendas de uso turístico y usos alternativos e interesantes para las bodegas”. Eso dijo el entonces candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, a preguntas de este medio sobre sus intenciones con el Peprichye durante la campaña electoral. En mayo de 2021 el Pleno aprobó definitivamente este plan esencial para el futuro pero todavía sigue sin ponerse en funcionamiento la oficina municipal que debe tramitar las ayudas. Mientras, el parque de viviendas de El Puerto sigue deteriorándose.