Varios colectivos vecinales protestan contra un proyecto urbanístico en El Palmar de Vejer

Unas 350 personas, a título particular, y otras representando al grupo conservacionista Enebro, Ecologistas en Acción, Agaden, la plataforma Salvar El Palmar y la Asociación de vecinos Santo Domingo de la Calzada del Palmar han participado en una manifestación contra la instalación del proyecto tipo beach club de Walhalla y por la urbanización real que El Palmar necesita. La protesta salía pasado el mediodía desde la sede de la Asociación de Vecinos hasta las obras iniciadas del pretendido proyecto de ocio.

La manifestación fue convocada con la pretensión de paralizar el proyecto que se intenta instalar en el polígono 33, parcelas 95 y 96 de la Dehesa de El Palmar. Los convocantes han reclamado con diversas consignas y pancartas, su paralización al entender que se trata de un suelo no urbanizable de especial protección por servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

En esos tipos de suelos, según estos colectivos convocantes, no se puede realizar ningún proyecto que no sea de Utilidad Pública e Interés Social. Así, consideran que el proyecto respaldado por la empresa Valhala 2019 SL, es un negocio privado carente de interés social o utilidad pública y no es necesario para la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), además de incumplir el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Janda al no preservar lo que define como Corredor Litoral.

A todo ello unen que incumple el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vejer al actuar en suelo no urbanizable, e incumple la Ley de Costas al instalarse en Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Estos colectivos aseguran que estas posibles irregularidades son amparadas por el Ayuntamiento de Vejer, y consideran que El Palmar no necesita de ninguna actuación de macroproyecto urbanístico de 10.460 metros cuadrados, sino que las necesidades urbanísticas básicas de la zona sean resueltas, como la dotación de agua potable, canalización de las aguas residuales, y la colocación de contenedores y farolas, además del arreglo de los caminos.