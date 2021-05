"Algunos ceutíes se sienten desprotegidos"

“Hay algunos ceutíes que aseguran sentirse desprotegidos en estos momentos”, relata a este periódico Eladio Según López, gaditano también y profesor de Matemáticas en un IES de la ciudad autónoma. “Yo la verdad es que no he tenido miedo ni me he sentido en peligro ni mucho menos atacado”, añade. “Pero a algunos compañeros de aquí se les viene a la cabeza todas esas veces que Marruecos ha reivindicado la ciudad como suya”, apunta.

Eladio asegura que ayer no tuvo problemas para acudir a trabajar a su centro educativo ni para volver a él en moto. Eso sí, la mayoría de los alumnos faltaron a clase. Asegura que no presenció disturbios, pero sí que vio a mucha gente deambulando por la calle, la gran mayoría de nacionalidad marroquí. “Lo que sí que te da mucho apuro es ver a algunos chiquillos entre ellos”, reconoce. “En el cruce del Mercadona de al lado de la frontera sí que ví un carro blindado y a soldados controlando el tráfico”, cuenta, “pero no he visto nada de lo que aparece en esos vídeos virales”.

Tampoco le constaba ayer ningún tipo de aviso o recomendación por parte del Gobierno ceutí ni que se hubiese registrado ningún episodio xenófobo. “Al final, todos los tira y afloja en las relaciones de España y Marruecos se producen entre Rabat y Madrid. Y los principales perjudicados son los ciudadanos, tanto los ceutíes como los propios marroquíes”, reflexiona.

“Allí están haciendo propaganda para que pasen para acá porque la guardia está haciendo la vista gorda en la frontera... están utilizando a sus propios ciudadanos... humanitariamente me parece muy lamentable.... las ONGs están intentando que todo el mundo coma y tenga abrigo por la noche... qué menos”, concluye.