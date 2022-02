Juan Marín asegura en Jerez que no habrá elecciones anticipadas

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha lamentado este lunes que Pablo Casado y Alfonso Pérez Mañueco hayan entregado a la ultraderecha el Gobierno de Castilla y León y ha defendido que en Andalucía "no habrá elecciones anticipadas. Las elecciones en Castilla y León no tienen nada que ver con Andalucía. Aquí vamos a agotar la legislatura porque el problema de los andaluces no son unas elecciones. Aquí lo que tenemos que hacer es resolver sus problemas".

Declaraciones que hizo en el acto de presentación de la nueva campaña de comunicación de Turismo de la Junta en González Byass. Preguntado sobre las elecciones en la comunidad andaluza, Marín ha asegurado que la extrema derecha no gobernará en Andalucía "mientras los ciudadanos confíen en mí y en mi formación".

"Los que han convocado estas elecciones han entregado a la extrema derecha el Gobierno de Castilla y León, y pretenden hacer lo mismo en España". Marín ha dicho que Vox es "el único socio" que tiene Mañueco para gobernar, resaltando que "eso es lo que quería Casado".

"Mientras los andaluces confíen en mí y en mi formación, la extrema derecha no va a gobernar aquí. Los andaluces saben cuál es el espacio de centro que ocupa Ciudadanos y qué le sienta bien a Andalucía. Los populismos y las extremas derechas e izquierdas no tienen cabida en nuestra comunidad".

Por eso, ha afirmado que el Gobierno de PP y Ciudadanos va a seguir trabajando hasta acabar la legislatura y espera que esta coalición "gobierne cuatro años más".