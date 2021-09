Carta abierta de ex alcaldes y ex alcaldesas a la militancia del PSOE de Cádiz

Los y las abajo firmantes, ex alcaldes y alcaldesas del PSOE de Cádiz en municipios de la provincia gaditana, queremos manifestar nuestra honda preocupación por la peligrosa senda que se ha abierto en nuestro partido como consecuencia del proceso de renovación de los órganos de dirección a nivel federal, autonómico y local.

En primer lugar, queremos manifestar que la unidad de nuestro partido es nuestro principal activo a la hora de conectar con la ciudadanía, hacernos merecedores de su confianza, imponernos en los sucesivos procesos electorales y, finalmente, poder conformar gobiernos que puedan aplicar nuestras políticas socialistas. El electorado es sabio y, si bien valora la unidad, penaliza de manera extraordinaria la división interna, hasta el punto de que ninguna propuesta electoral, por magnífica que sea, puede recibir el respaldo mayoritario si la sociedad percibe que su gestión va depender de un grupo dividido.

Por este motivo, no entendemos que, en este momento en el que nuestro partido cuenta con un número importante de gobiernos locales y con el propio Gobierno de la Diputación, precisamente a partir de la existencia de un proyecto político de ámbito provincial basado en la unidad interna, haya quienes hayan optado por romperla. Nuestra experiencia y la propia lógica indican que esa decisión de hacer saltar por los aires la unidad del partido cuando de lo que se trata es de concurrir unidos en respaldo a nuestro secretario general en el próximo 40 Congreso Federal solo es un elemento distorsionador y, en suma, perjudicial para los intereses de nuestra formación.

El evidente riesgo de fractura en el seno del partido no solo derivará en un debilitamiento de nuestro apoyo a nuestro secretario general, sino que amenaza con una situación similar en el próximo proceso en el seno del PSOE de Andalucía y en el consiguiente en el PSOE de Cádiz. Y todo ello justo en un momento en que es más necesario que nunca fortalecer al partido ante los retos que debe asumir el Gobierno de la Nación, cuando habíamos abierto un cambio ilusionante a nivel regional y cuando la gestión al frente del PSOE de Cádiz ha arrojado magníficos resultados electorales y ha cosechado numerosos éxitos a nivel local, por no hablar de la importancia de haber recuperado la Diputación y de haberla puesto, como no se había hecho nunca hasta ahora, al servicio de los pueblos y ciudades de nuestra provincia.

La división es, por tanto, un serio riesgo para reeditar la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Pero lo es también para los propios alcaldes y alcaldesas en ejercicio, que sin duda verán erosionado su apoyo interno como consecuencia de esta decisión irresponsable que solo puede achacarse a quienes han decidido romper esa unidad: es decir, quienes están intentando romper la paz y la gestión de un partido bajo la dirección de Irene García.

A la inconveniencia de esta medida hay que añadir, además, su absoluta falta de motivación: no existe ni un solo argumento que la justifique desde el punto de vista

político. Y no lo hace desde el plano orgánico ni desde el institucional, con unos ayuntamientos respaldados por la Dirección Provincial y asistidos como nunca lo han estado por parte de la Diputación.

Nuestra sorpresa es evidente, por tanto, ya que la gestión de Irene García en ambos ámbitos viene caracterizándose en todo momento por una apuesta sincera por la integración de todas las sensibilidades del partido (ahí está la configuración de la Comisión Ejecutiva Provincial tras su última elección como Secretaria General); por un liderazgo indiscutible desde el plano político, institucional, social y electoral; por el incontestable apoyo a nuestros ayuntamientos; y por el hasta ahora desconocido papel de la Diputación, primero como interlocutor y después como principal soporte de nuestros municipios, justo en el peor momento de su historia.

Desde la mayor de las modestias, no aceptamos lecciones de municipalismo. Hemos dedicado los mejores años de nuestras vidas a la gestión de nuestros ayuntamientos y somos plenamente conscientes de las dificultades que implica atender el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de pueblos y ciudades. Y sabemos también que Irene García viene actuando con plena lealtad a nuestros alcaldes y alcaldesas, volcando los recursos económicos, técnicos y humanos de la Diputación a favor de los municipios. Si los ayuntamientos gaditanos no han estado solos ha sido, precisamente, por el Gobierno de la Diputación que preside Irene García.

La falta de justificación, la inoportunidad política, los evidentes perjuicios que generará a nuestro partido y a los hombres y mujeres que gestionan nuestros ayuntamientos, el alejamiento que supone de nuestro electorado y tantas y tantas razones más nos llevan a rechazar la decisión de plantear una candidatura supuestamente ‘alternativa’ o ‘crítica’ para concurrir al Congreso Federal. Esa decisión, como el anuncio por quien aspira a encabezarla de que la misma se reiterará en las citas autonómica y provincial, no hace sino poner en riesgo todo lo que hemos avanzado en los últimos años tanto como organización como en nuestra conexión con la sociedad. Y lo hace, además, sin que conozcamos los motivos de tal decisión; probablemente, porque esos motivos no existan o sean muy difíciles de explicar al conjunto de la militancia.

Por todo ello, abogamos por que aquellos compañeros y compañeras que han optado por romper nuestra necesaria unidad reconsideren esa decisión y, desde el respeto a las legítimas discrepancias, diriman estas en los foros internos de nuestro partido, sin afectar a nuestra solvencia como formación ni a nuestra proyección externa. En este mismo sentido, les animamos a trabajar codo con codo con Irene García, nuestra secretaria general, de la mano de las direcciones Federal y Regional, para continuar construyendo unidos un partido que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en los momentos más difíciles y del que la sociedad gaditana tanto espera.

Cádiz, 9 de septiembre de 2021