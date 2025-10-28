Carmen Álvarez, reprobada por la mayoría del pleno de Sanlúcar

El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda vivió este lunes una nueva sesión tensa, como viene a ser costumbre en la presenta legislatura, culminada en esta ocasión con la reprobación de la alcaldesa, Carmen Álvarez (Izquierda Unida), por parte de la mayoría de los grupos de la oposición: PSOE, PP y Vox. Este hecho, que el PSOE califica de "histórico" al ser la primera alcaldesa reprobada en democracia en la ciudad, ha elevado la confrontación política en un consistorio gobernado por IU en minoría.

Desde la oposición, el PSOE, a través de su viceportavoz Pacote Pizarro, ha liderado las críticas, argumentando que sobran los motivos para la reprobación. El grupo socialista acusa a la alcaldesa de "nefasta gestión económica" y de la "pésima gestión de la limpieza", señalando que la ciudad está en una "situación crítica" a pesar de contar con más recursos. Como ejemplo, mencionan un superávit de más de 2 millones de euros en partidas de limpieza en 2024.

Otros puntos de fricción destacados por el PSOE incluyen la pérdida de eventos estratégicos, como el "Desafío Doñana", la no solicitud de subvenciones de la Junta de Andalucía o la Unión Europea, como la del programa ERACIS (14 trabajadores para Servicios Sociales) o 15 millones de euros para rehabilitación de colegios y empleo, y el incumplimiento sistemático de acuerdos y mociones plenarias, como la no convocatoria de la comisión de investigación sobre la residencia de mayores.

El PSOE también ha criticado duramente el estilo de liderazgo de la alcaldesa, a la que tacha de "mentirosa, déspota y sin capacidad para llegar a acuerdos", y de supuestas "amenazas y chantajes" a vecinos. Además, han anunciado que no participarán en la reciente "ronda de contactos" iniciada por Álvarez, considerándola una estrategia para "blanquear" su gestión, e insisten en que el problema de IU es la propia Carmen Álvarez.

El gobierno local se Defiende: "Buscan un titular"

Por su parte, el gobierno Local de IU ha defendido con firmeza la gestión de Carmen Álvarez, lamentando que la moción de reprobación, promovida por el "tripartito PP-PSOE-Vox", "busca únicamente un titular" y tiene como objetivo "seguir poniendo piedras en el camino" al trabajo del equipo de gobierno.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz adjunto de IU, David González, ha asegurado que la gestión está "en contacto directo y continuo con los sanluqueños" y que se está trabajando para resolver problemas "heredados de más de 20 años" de anteriores gobiernos del PP y PSOE.

Para contrarrestar las críticas, González ha puesto en valor una serie de logros y proyectos, como la consecución de inversiones millonarias para Sanlúcar, destacando los 5,9 millones de euros de los fondos del Acuerdo de Doñana (100% financiados), 5,8 millones para la Carretera del Práctico, cuatro millones para el futuro parque de bomberos, y 590.000 euros para la Oficina contra la Vulnerabilidad y la Pobreza.

Además, señalan notables mejoras en infraestructuras y barrios, citando obras de asfaltado, peatonalización, accesibilidad, la remodelación del acceso por la carretera de Chipiona y la reapertura del jardín de Las Piletas. Por otro lado, también aseguran que se ha llevado a cabo un refuerzo en la limpieza, con la incorporación de 14 trabajadores más específicos para las barriadas y la adquisición inminente de tres nuevos camiones y tres barredoras.

Así, el gobierno de IU asevera que, si bien son conscientes de que "queda mucho por hacer", mantienen su compromiso y "se están dejando la piel" por el avance de la ciudad. Además, han reclamado a los grupos de la oposición que "arrimen el hombro" y cesen en lo que denominan "discursos de odio" y "faltas de respeto" en los plenos, pidiendo la necesidad de alcanzar acuerdos dada la situación de minoría de la Corporación.

La reprobación de la alcaldesa subraya la extrema polarización y la falta de consenso en el Ayuntamiento de Sanlúcar. Con IU gobernando en minoría (7 escaños), la unión de los principales partidos de la oposición augura un futuro de gran dificultad para la gestión municipal y la aprobación de cualquier iniciativa de calado.