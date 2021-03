La caravana de Airbus dificulta el tráfico por la avenida en Cádiz

Una caravana de vehículos de trabajadores de Airbus está ralentizando el tráfico por Cádiz en la mañana de este viernes. La movilización forma parte del calendario de acciones de protesta contra el posible cierre de la planta de Puerto Real.

La marcha ha partido en torno a las diez de la mañana del centro náutico Elcano para recorrer toda la avenida. Los miembros de los comités de empresa de las factorías de Airbus Puerto Real y el CBC de El Puerto se encerraron este jueves en el Ayuntamiento de Puerto Real y han salido esta mañana para participar en esta acción de protesta, que enlazará con una nueva concentración en la puerta de la factoría puertorrealeña.

El calendario de acciones llega hasta el lunes 5 de abril como fecha en la que van a volver a reunirse los miembros del comité de empresa para programas nuevas acciones de cara a la primera quincena de abril, en la que incluso se baraja la posibilidad de iniciar un encierro de las dos platillas en las instalaciones de la compañía en Puerto Real.

Los problemas de viabilidad de la factoría de Airbus en Puerto Real surgen a raíz del fin de la producción del A380, y la pandemia de coronavirus no ha hecho más que agravarlos. Airbus insiste en que aún no ha decidido su cierre pero la factoría de Puerto Real "se encuentra en una situación crítica" y no ve viable mantener dos centros productivos en la Bahía de Cádiz.