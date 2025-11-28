Cádiz refuerza la respuesta sanitaria ante la violencia de género con una jornada formativa

Con motivo de la conmemoración esta semana del 25-N, la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz acoge este viernes la tercera edición de las Jornadas Provinciales de Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género, una iniciativa con gran éxito de asistencia y participación organizada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

La delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, acompañada de la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha sido la encargada de inaugurar este foro, que “tiene como finalidad fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana, la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje”. En en el caso de la provincia de Cádiz son cerca de 200 las personas inscritas, entre personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Junta, Diputación, diversos ayuntamientos, la Universidad de Cádiz (UCA), así como de asociaciones y entidades.

Las cita cuenta con la participación de personal del SSPA, así como de representantes de otros ámbitos, cuya colaboración resulta esencial para ofrecer una respuesta integral a las víctimas y se articula en torno a tres mesas redondas: la detección temprana de la Violencia de Género en el SAS, los centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el abordaje integral a las mujeres víctimas de esta lacra y sus hijos e hijas desde la perspectiva de Trabajo Social.

En el marco de estas jornadas, Colombo y Pajares han hecho entrega de las certificaciones de ‘Centros Comprometidos con la Violencia de Género’, concretamente al Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este y a los Centros de Tratamiento Ambulatorio de las Drogodependencias (CTA) de Jerez, Sanlúcar y La Línea. Este programa de certificación busca conformar una red de centros especializados en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y hacer público su compromiso en la lucha contra la esta lacra, presentándolos como entornos seguros y especializados en el abordaje de este tipo de violencia.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias mantiene una apuesta firme por la formación continua de los profesionales del SSPA en materia de violencia de género. Cada año, en Andalucía, cerca de 4.000 profesionales participan en actividades formativas específicas que abarcan desde la sensibilización y la atención en urgencias hasta la aplicación práctica de los protocolos de actuación y detección temprana. En 2025, además, se ha puesto en marcha por primera vez una formación virtual especializada en el uso del nuevo Protocolo de Detección Temprana, elaborada en colaboración con la EASP y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto con nuevas acciones presenciales dirigidas a los Equipos de Atención a la Mujer.

Con esta nueva iniciativa, Andalucía reafirma su compromiso con la prevención y erradicación de la violencia de género, fortaleciendo la respuesta sanitaria y promoviendo un trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más segura, igualitaria y libre de violencia.